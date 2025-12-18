Conclusion de l’Ère de la folie : Diablo Immortal a couronné le premier et dernier roi

Blizzard Entertainment a lancé la tant attendue mise à jour du récit de Diablo Immortal pour 2025, intitulée Le premier et dernier roi, disponible depuis le 17 décembre. Elle marque l’aboutissement de l’histoire de l’Ère de la folie, qui s’étend sur toute l’année, et la fin de la saga de la Pierre-Monde, qui a débuté lors du lancement de Diablo Immortal. Ce récit marque la fin de la suite de Diablo II et le début de l’antépisode de Diablo III.
Lorsque Tyraël a brisé la Pierre-Monde corrompue à la fin de Diablo II, Sanctuaire a été exposé à une nouvelle menace, et tous les évènements ont conduit à ce moment. À présent, Albrecht, le premier hôte humain de Diablo, dirige une légion d’infantéclats et a invoqué une immense armée de monstres de chair pour tenter une dernière fois de s’emparer de Sanctuaire.
- L’histoire du premier et dernier roi : à la suite des évènements de la moisson sanglante qui ont embrasé les champs impies, les joueurs et joueuses découvrent que l’armée d’Albrecht se dirige vers le tumulus, au cœur duquel Lethes ressuscite les soldats d’élite d’Aughild.
- Départ des étendues sauvages de Sharval : les joueurs et joueuses pénètrent dans la cour d’Entsteig et le tumulus d’Aughild pour affronter de nouveaux boss qui menacent les étendues sauvages.
- Célébrations collaboratives : Les joueurs et joueuses de Diablo Immortal qui utilisent le système de logis de World of Warcraft peuvent obtenir un nouveau portail inspiré de ce dernier. Un évènement collaboratif sera disponible plus tard en décembre.