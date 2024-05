Rejoignez Mario et ses amis dans leur périple dans Paper Mario: La porte millénaire

Partager Facebook

Mario se rend à Port-Lacanaïe, une ville peuplée de voyous pour aider Peach dans une chasse au trésor. Mais lorsque notre héros arrive à destination, la princesse est introuvable. Apprenant l’existence des Gemmes Étoile, il décide de se lancer à leur recherche dans l’espoir qu’elles l’aident à retrouver la trace de Peach.

Mais Mario n’est pas le seul à vouloir mettre la main sur les Gemmes Étoile, et Bowser ne sera qu’un des redoutables rivaux dressés sur son chemin ! Notre héros pourra-t-il retrouver ces artefacts antiques, ouvrir la mystérieuse Porte Millénaire enfouie dans les sous-sols de la ville, et sauver le monde ?

Pour retrouver les Gemmes Étoile, vous devrez vous aventurer hors de Port-Lacanaïe et explorer le monde. Toutes sortes de péripéties vous attendent : une confrontation avec un énorme dragon caché dans un château terrifiant, l’exploration d’une ville maudite plongée dans l’obscurité, une enquête palpitante à bord d’un train, et bien plus. Affrontez vos ennemis au tour par tour, sur une scène en carton, devant un public survolté. Plus vous brillerez au combat, plus le public vous acclamera !

Tout au long de son aventure, Mario découvrira de mystérieux coffres noirs qui, une fois ouverts, lui donneront des compétences spéciales. Ces capacités lui permettront de surmonter de nombreux obstacles, en se transformant par exemple en avion de papier pour survoler le vide, ou en devenant filiforme pour se faufiler dans des espaces étroits. Et il y a encore de nombreuses capacités à découvrir.