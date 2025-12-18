Rematch lance sa Saison 2 avec un mode 1 contre 1, de nouveaux objets, et des événements

Partager Facebook

La sensation du jeu de football en ligne Rematch lance sa Saison 2, placée sous le signe du swag et de la bonne humeur. Sloclap sort l’artillerie lourde – et des pulls de Noël colorés – avec un tout nouveau mode 1v1, de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour, des tenues inédites et bien plus encore pour les fêtes. Le mode 1v1 sera disponible en janvier, mais il est possible de découvrir le reste des nouveautés dès maintenant. Enfin, Rematch profite de nombreuses réductions pendant les vacances, à saisir sur toutes les plateformes.

La Saison 2 confirme l’ambition de Sloclap de faire évoluer Rematch dans la bonne direction. Les nouveautés apportées au gameplay sont autant façonnées par les retours de la communauté que par le suivi permanent assuré par l’équipe.

Le football change encore d’échelle avec le tout nouveau mode 1v1, qui vous permet enfin de régler vos bisbilles amicales de manière bon enfant. Ces faces à face tout en gris-gris vous permettent de mesurer votre grinta à celle des meilleurs joueurs et joueuses de la planète. Ce mode sortira en janvier et fera son retour plus tard dans la saison en tant qu’option de Match Privé.

En plus du monde 1v1 dans le Backstreet Arena Stadium, Sloclap a implémenté un grand nombre de nouveautés qui améliorent l’immersion, comme de nouvelles animations pour les gardiens et des mouvements et dribbles affinés. Le jeu est plus fluide et réactif que jamais !

Si vous souhaitez un peu plus de variété dans le choix de l’arène, deux nouvelles enceintes virtuelles somptueuses font leur apparition :

Clouds VR vous transporte dans une zone aérienne fascinante

Dragon Bay VR emmène le football jusqu’à une région montagneuse tropicale, dont les pics imposants, la brume éthérée et la lumière crépusculaire offrent une esthétique singulière

Pour embrasser complètement l’esprit des fêtes de fin d’année, il est désormais possible de rentrer sur le terrain avec style (ou presque) grâce au bundle Ugly Sweater, disponible pour trois semaines de festivités contre toutes les lois du bon goût. Plus tard dans la Saison 2, le Mode Fireball fera son grand retour. La cohésion d’équipe est plus que jamais au centre des enjeux : plus vous réussissez de passes consécutives, plus le score est élevé quand le ballon finit au fond des filets.

Pour la fin d’année, Rematch profite de nombreuses réductions sur toutes les plateformes :

PlayStation

Version Pro à -33 %, du 22 décembre au 21 janvier

Version Elite à -33 %, du 22 décembre au 7 janvier

Xbox

Versions Standard et Elite à -25 %, du 18 décembre au 7 janvier

Steam

Toutes les versions sont à -33 %, du 18 décembre au 5 janvier

Epic Games Store