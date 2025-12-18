World of Tanks dévoile es récompenses 2.0 de l’Opés des fêtes 

Partager Facebook

Les festivités des Opés des fêtes 2026 dans World of Tanks continuent de battre leur plein avec une surprise destinée à chaque commandant. Alors que la neige recouvre le Village, l’Ambassadeur des fêtes Benedict Cumberbatch fait son apparition pour offrir à tous les tankistes un cadeau tout particulier : le Fantôme, un tout nouveau char moyen français de rang IX, disponible gratuitement pour tous les joueurs.

Du 19 décembre au 1er janvier, il suffit de se connecter à World of Tanks et de cliquer sur le coffret cadeau festif dans votre garage pour obtenir instantanément le Fantôme. Ce char entre en bataille avec une mobilité remarquable et un canon à barillet. Sa particularité la plus marquante réside dans une nouveauté totalement inédite pour les véhicules français : une suspension hydropneumatique automatique. Ce système avancé améliore les angles de dépression et d’élévation du canon, offrant au Fantôme un avantage considérable sur les terrains accidentés tout en renforçant son potentiel tactique.

Aucun cadeau des fêtes n’arrive sans son emballage : le Fantôme est livré avec un merveilleux style 2D Emballé avec perfection, revisité dans une nouvelle variante de couleur éclatante, exclusive aux Opés des fêtes 2026, pour ajouter une touche finale festive à votre garage hivernal.

Et le Fantôme n’est qu’un des temps forts de cette célébration ! Deux des plus grands programmes de récompenses de l’histoire de World of Tanks sont disponibles pendant toute la période des fêtes, proposant des déblocages majeurs :

L’accès gratuit à un arbre technologique permet à chaque commandant d’obtenir une branche complète, une opportunité sans précédent d’élargir son arsenal en un seul clic.

Le cadeau légendaire de la mise à jour 2.0, le plus important lot de récompenses jamais proposé, fait son retour et est accessible à tous les joueurs qui l’avaient manqué lors de sa première apparition.

Ces récompenses sont accessibles à tous les joueurs jusqu’à la mi-janvier 2026, juste avant l’arrivée de la mise à jour 2.1.1.