« Retour à Séoul », maintenant disponible en streaming, DVD & Blu-ray

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues.

Présenté à Un Certain Regard à Cannes en 2022, ce film traite de l’abandon et des racines à travers le parcours d’une enfant adoptée. Cette quête d’identité enragée et passionnante est portée par la talentueuse Park Ji-Min, plasticienne coréenne, dont c’est la première apparition à l’écran et qui parvient à merveille à restituer toute la gamme des sentiments qui la traversent. Traversé de nombreuses ellipses et de gros plans, ce mélodrame est aussi imprévisible dans sa forme que son héroïne. Un beau et singulier portrait de femme.

Retour à Séoul

Blue TV, Sunrise UPC, Sky Store, Net+, iTunes, DVD

De Davy Chou

Avec Ji-min (II) Park, Kwang-rok Oh , Han Guka, Sun-Young Kim

Distributeur : Frénétic

Durée: 115 minutes