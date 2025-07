Nouvelle bande-annonce axée sur la personnalisation dans Sonic Racing: CrossWorlds et quid de la version Nintendo Switch 2

Partager Facebook

SEGA a dévoilé une bande-annonce offrant plus d’informations aux fans quant à la personnalisation et les fonctionnalités des gadgets disponibles dans Sonic Racing: CrossWorlds. Avec plus de 40 véhicules, de 70 gadgets et de 100 pièces de véhicules et d’autocollants, il existe des milliers de combinaisons possibles pour personnaliser sa machine de course ultime. Les joueuses et joueurs peuvent combiner les pilotes et les véhicules, différentes pièces de véhicules et des gadgets, afin de créer l’expérience de course qui correspond le plus à leur style de jeu.

Les fans peuvent également précommander les versions physiques et numériques pour Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED et Nintendo Switch Lite, disponibles à partir de 59,99 €. La version Nintendo Switch 2 sera disponible en précommande à une date ultérieure à partir de 69,99 € pour l’édition standard et 89,99 € pour l’édition Digital Deluxe. Un pack de mise à niveau de 10,00 € sera proposé aux personnes en possession de la version Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite, avec la possibilité d’exporter le contenu et la progression. La version numérique Nintendo Switch 2 sera disponible à l’achat durant les vacances de 2025 et la version physique début 2026.