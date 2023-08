Retour en enfer : Scorn sort le 3 octobre sur PlayStation 5

Partager Facebook

L’univers sinueux et déroutant de Scorn s’ouvrira bientôt aux fiévreux adeptes de la PlayStation 5. Le jeu d’aventure horrifique à la première personne, qui a fait sensation lors de sa sortie l’année dernière, sortira le mardi 3 octobre sur PlayStation 5. Le studio Ebb Software, en collaboration avec Kepler Interactive, l’a annoncé lors de la conférence Future Games Show de la gamescom. Inspiré par le travail remarquable de H.R Giger, Scorn est un indispensable de l’horreur, à réserver à celles et ceux qui aiment repousser leurs limites et jouer avec leurs nerfs.

« Nous sommes très heureux d’annoncer la date de sortie de Scorn sur PlayStation 5, et de permettre à un tout nouveau public de plonger dans cette expérience cauchemardesque » déclare Ljubomir Peklar, Game Director d’Ebb Software. « Nous avons tiré pleinement partie des possibilités de la DualSense pour offrir un niveau d’immersion accru sur PS5. Les retours haptiques qui varient en fonction du son et de l’intensité de la situation, les gâchettes adaptatives qui rendent le maniement de chaque outil et arme unique : ces nouvelles possibilités portent Scorn vers de nouveaux sommets d’horreur, en captivant les joueurs et joueuses d’une manière complètement inédite. »

Les précommandes numériques sont ouvertes à partir d’aujourd’hui sur PS5. Les collectionneurs et collectionneuses de rêveries macabres pourront également mettre la main sur une version boîte Deluxe exclusive*, sur PS5 et Xbox Series X|S. Distribuée par Maximum Games, cette version physique regroupe le jeu de base, un boîtier SteelBook® en édition limitée, l’effrayante bande originale ainsi qu’un artbook numérique. Cette édition sera disponible chez certains revendeurs uniquement.

Scorn sortira sur PlayStation 5 le mardi 3 octobre 2023.