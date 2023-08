Gamescom 2023 : Eternights avance sa date de sortie, sur PC et consoles PlayStation

Partager Facebook

L’Apocalypse arrivera avec un peu d’avance ! Studio Sai annonce la nouvelle date de sortie de son étonnant mélange de drague et de monstres, Eternights, désormais fixée au 12 septembre sur PC et consoles PlayStation. Une nouvelle bande-annonce, qui met en parallèle l’éclosion des relations et l’explosion des monstres, a été diffusée lors du Future Games Show :

Dans Eternights, le monde tel que nous connaissons est en péril : le peuple se transforme peu à peu en monstres violents, et le protagoniste se retrouve enfermé dans la cité par de mystérieux murs géants. Son bras est remplacé par un artefact magique dont la forme peut évoluer, lui offrant divers pouvoirs étranges qu’il devra mettre à profit pour sauver le monde… et sa vie amoureuse ! Il est toujours possible d’organiser des rendez-vous galants pendant l’apocalypse : quand tout s’effondre autour de vous et que l’espoir semble éteint, votre entourage devient la chose la plus importante au monde.

Enchaînez les rencards et les sorties en territoires hostiles, dont les combats intenses en temps réel vous mettent aux prises avec des créatures monstrueuses extrêmement dangereuses. Terrassez-les grâce à vos pouvoirs magiques, en enchaînant les combos aussi stylés que dévastateurs, mais aussi avec l’aide précieuse de vos alliés. Le temps presse et l’apocalypse ne vous laisse pas le temps de minauder. Il vous faut chercher le remède qui sauvera le monde tout en trouvant l’amour ! Choisissez avec sagesse comment passer vos derniers jours sur Terre.

Distribuée en partenariat avec Maximum Games, la version boîte du jeu sur PS4 et PS5 est prévue pour la fin de l’année, chez certains revendeurs.