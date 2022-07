Final Fantasy 14 : Retour sur la 71e lettre du producteur

Partager Facebook

Consacré au futur contenu disponible fin aout au travers du patch 6.2 intitulé BURIED MEMORY ( MÉMOIRE ENFOUIE), le producteur Noaki Yoshida à présenté la multitude de nouveaux contenus, dont le dernier chapitre de l’histoire acclamée par la critique, de nouveaux défis de combat, des mises à jour du système et bien plus encore.

Nouvelles quêtes du scénario principal – Le dernier chapitre de l’histoire se poursuit.

Nouvelles quêtes secondaires – La grande aventure de Tataru continue.

Nouveau donjon – La cour des Fells de Troia.

Nouvelle épreuve – Un nouveau défi en difficulté normale et extrême. Plus de détails seront annoncés à une date ultérieure.

Nouveau raid à 8 joueurs – Pandæmonium : Abyssos sera disponible en difficulté normale et en difficulté sauvage. La sortie du raid en difficulté Sauvage est prévue une semaine après le lancement du patch 6.2.

Nouvelle épreuve Unreal – Combat contre Sephirot dans la baie de confinement S1T7 (Unreal)

Mises à jour JcJ – Les séries JcJ 2 et Conflit de Cristal 3 commenceront avec la sortie du patch 6.2. Les Ailes rivales reprendront également, ainsi que les ajustements des actions JcJ.

De nouveaux remaniements du scénario principal :

La fonctionnalité de soutien au devoir sera étendue pour inclure les donjons du scénario principal, de Snow Cloak à The Vault.

L’épreuve des marches de la foi sera retravaillée pour devenir une bataille de quêtes en solitaire.

L’épreuve de Thornmarch sera remaniée.

Mises à jour diverses – Contenu additionnel incluant des ajustements de jobs pour le PvE et le PvP, des mises à jour des plaques d’aventurier, l’expansion de la loge de glamour de 400 à 800 emplacements, et plus encore.

De plus, des détails ont également été partagés sur le contenu qui arrivera à une date légèrement ultérieure, dans le cadre du patch 6.25 :

Nouvelles quêtes secondaires – D’une manière ou d’une autre, les aventures d’Hildibrand continuent dans le patch 6.25.

Nouvelles quêtes d’amélioration d’armes – Les joueurs peuvent obtenir et améliorer les armes de Manderville tout au long de la série de patchs 6.x, qui se débloqueront grâce à la ligne de quête Somehow Further Hildibrand Adventures.

Nouvelles quêtes tribales : Omicron – quêtes centrées sur les Disciples de la Terre.

Nouveau contenu de combat « donjons variables » – Précédemment appelés « donjons critères », les joueurs peuvent profiter de ce nouveau contenu de donjon à difficulté variable – à commencer par le souterrain de Sil’dihn – conçu pour 1 à 4 joueurs, la difficulté des ennemis variant en fonction de la taille du groupe. Les donjons comporteront des embranchements, qui changeront en fonction des actions du joueur dans le donjon.

Une autre voie : Donjons Criterion – Contenu de haute difficulté pour quatre joueurs, qui présente une zone visuellement similaire aux donjons variants, mais avec un itinéraire fixe. Le contenu du donjon Criterion comprendra deux options de difficultés différentes, chacune avec son propre ensemble de règles et de caractéristiques.

Le producteur et directeur Naoki Yoshida a consacré un peu de temps à l’émission pour en dire plus sur le contenu de l’île sanctuaire à venir et sur les aventures qui l’attendent. Les joueurs pourront construire leur propre île-sanctuaire dans ce contenu solo relaxant : récolter des matériaux, construire des installations, prendre soin des créatures et bien plus encore, sans avoir besoin d’une expérience préalable en artisanat ou en collecte. En complétant les différents contenus de l’île sanctuaire, les joueurs pourront également gagner de la monnaie de l’île qui pourra être échangée contre des objets spéciaux.