Park Chan-Wook a reçu en mai le prix de la mise en scène du 75e Festival de Cannes pour Decision to Leave sorti le 6 juillet en Suisse, un polar à la fois poétique, vénéneux et romantique Une troisième récompense cannoise, après le Grand prix du jury en 2004 pour Old Boy, puis le prix de la mise en scène pour Thirst en 2009. Le speech ? Un détective enquête sur la mort d’un homme victime d’une chute suspecte du haut d’une montagne et rencontre la mystérieuse épouse du défunt dont il tombe amoureux. Elle devient rapidement la principale suspecte de ce meurtre.

La photographie est éblouissante et les images restent longtemps imprimées dans la tête. On s’égare dans les circonvolutions d’une narration alambiquée mais on s’en délecte. Le rythme est languissant mais on reste tenu en haleine. A mi-chemin de « Vertigo » d’Alfred Hitchcock et de « In the Mood for Love” de Wong Kar-wai, “Decision to leave” est une œuvre subtile, virtuose, élégante, sophistiquée et exigeante.

Decision to leave

Un film de Park Chan-Wook

Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 138 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 6 juillet 2022