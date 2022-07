NIFFF 2022 : UN WEEK-END INAUGURAL RADIEUX

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF, 1-9 juillet) clôt le premier week-end de sa 21e édition sur un premier bilan réjouissant totalisant 9’000 entrées cinéma. Inaugurée lors d’une cérémonie d’ouverture à guichet fermé, elle a déjà accueilli son lot d’invité·es de marque qui essaiment les projections et partent à la rencontre des festivalier·ères. La retrospective SCREAM QUEER affirme son rôle inclusif et jouit d’une solide fréquentation par un public pluriel. Un retour en force qui voit se succéder les séances complètes et augure une belle semaine à venir pour le NIFFF qui se déroule jusqu’au samedi 9 juillet. Prochaines étapes dans la course de la manifestation : le lancement de NIFFF Extended, le volet du festival dédié notamment au numérique, et la première mondiale de L’ANNÉE DU REQUIN (Ludovic & Zoran Boukherma, FR, 2022) à l’occasion de la SHARK NIGHT (lundi 4 juillet).

LUMIÈRE SUR LE LABEL NIFFF EXTENDED (4 AU 7 JUILLET)

Le programme dédié à l’innovation, aux nouvelles technologies et aux disciplines connexes du cinéma NIFFF Extended débute dès aujourd’hui et se poursuit jusqu’au jeudi 7 juillet. Discussions, tables rondes et conférences verront défiler les expert·es des nouvelles technologies mises au service de l’imaginaire. Le symposium Imaging the Future allumera les feux lors des rencontres dédiées aux game-engines (GAME-POWERED CINEMA, A NEW ERA FOR THE VFX INDUSTRY), la journée dédiée à la création gaming (AHEAD OF THE GAME) et la présence exceptionnelle des représentant·es et marionnettistes du studio taïwanais PiLi International (THE EVOLUTION OF TAIWANESE PUPPETRY). Le symposium Storyworlds accueillera trois immenses scénaristes coréennes qui dévoileront leur processus créatif lors de la discussion HOW FEMALE WRITERS ARE SHAPING KOREAN SERIES. Le label s’achèvera en acmée avec le forum littéraire New Worlds of Fantasy qui verra défiler trois auteur·ices majeur·es de la littérature fantastique : Romain Lucazeau (LA NUIT DU FAUNE), Mariana Enríquez (NOTRE PART DE NUIT) et l’illustre Joyce Carol Oates (BLONDE) en collaboration avec RTS Culture et Vertigo – La 1ère.

LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES RENCONTRENT LEUR PUBLIC

Le NIFFF est heureux d’accueillir son public dans des infrastructures complètement repensées et étincelantes. Le majestueux Open Air et son jeu d’illusions, situé au coeur de la Place des Halles, vibre tous les soirs au rythme des projections sous les étoiles dans une architecture aérienne. Le Festival OFFF, qui habite le Jardin Anglais a été instantanément adopté par les festivalier·ères en quête de fraîcheur entre les séances. Élégante au sommet de ses jardins en terrasse, La Villa accueille dans un cadre privilégié et patrimonial des mondes virtuels proposés par la scène gaming helvétique. L’installation immersive et sensorielle IVF-X POSTHUMAN PARENTING IN HYBRID REALITY, qui offre l’opportunité aux couples de concevoir leur bébé cyborg, rencontre un succès retentissant.