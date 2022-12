Retour sur le dernier Showcase dédié à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Partager Facebook

Cette vidéo donne un aperçu du monde ouvert extérieur au château de Poudlard via un vol en balai, un regard plus approfondi sur les combats dans l’arène de combat de Mage noir, et la personnalisation possible de la Salle sur Demande. ​

Dans la première partie du gameplay, nous pouvons y découvrir un étudiant de Poudlard à la fin des années 1800, montant sur son balai et survolant à basse altitude les Highlands écossaises. Il explore ensuite un hameau qui offre l’opportunité de rencontrer différentes sorcières et sorciers tout en participant à des quêtes. Le joueur monte ensuite sur un hippogriffe d’Onyx (une variante d’hippogriffe exclusive aux précommandes) et traverse les différents paysages que composent ces terres.

​

​Dans une plongée plus approfondie du combat, le joueur, portant l’ensemble de cosmétiques Mage noir, traverse la forêt interdite avant de monter un Sombral jusqu’à l’arène de combat de Mage noir. L’ensemble de cosmétiques de Mage noir, la monture de Sombral et l’arène de combat de Mage noir sont disponibles exclusivement dans la Deluxe Edition d’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ou à l’achat dans le jeu dans le pack de Mage noir. Le joueur lance immédiatement un sort Avada Kedavra pour montrer que la barre de santé de l’ennemi passe instantanément à zéro. Des outils tels que des potions et des plantes de la Salle sur Demande peuvent être apportés par le joueur au combat pour l’aider à vaincre les ennemis plus efficacement.

​

​A la fin de la vidéo, le joueur visite la Salle sur Demande. L’espace entier peut être personnalisé et l’architecture peut être modifiée au fur et à mesure que le joueur invoque des objets. Les recettes de ces invocations peuvent être trouvées chez Tomes et Parchemins à Pré-au-Lard ou données comme récompenses pour avoir terminé diverses activités tout au long du jeu. Les articles utilitaires comme les tables de botanique et les tables de potions peuvent également être personnalisées. Au cours du jeu, le joueur pourra invoquer le métier à tisser qui peut être utilisé pour personnaliser et ajouter des propriétés magiques à son équipement. Et enfin, le joueur se dirige vers le Vivarium où les créatures sont soignées. Un Grapcorne, Niffleur, Fléreur et Veaudelune y sont montrés. En les caressant et en les nourrissant, le joueur gagnera leur confiance et ils pourront lui donner des ingrédients magiques nécessaires pour personnaliser et améliorer son équipement. Une boite à jouets est également disponible pour jouer avec les créatures qui peuvent avoir leur propre nom.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, le prochain jeu de rôle d’action-aventure en monde ouvert sortira le 10 février 2023