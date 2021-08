Retour sur le Pokémon Presents de ce 18 août !

Partager Facebook

de nouveaux détails concernant Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus, les futurs jeux prévus exclusivement pour Nintendo Switch, ont été révélés lors d’une présentation vidéo Pokémon Presents. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022.

De nouvelles informations sur le premier jeu de combat stratégique en équipe Pokémon, Pokémon UNITE, ont également été dévoilées, ainsi que des détails sur les évènements spéciaux en jeu prévus dans Pokémon Masters EX et Pokémon GO. La refonte de Pokémon Café Mix a aussi été annoncée. Le jeu sera renommé Pokémon Café ReMix et offrira de nouvelles mécaniques de jeux, des Pokémon supplémentaires et davantage d’options de personnalisation.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les fans pourront apprécier l’intrigue et les mécaniques de jeu originales de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sous un nouveau jour. Initialement sortis en 2006, les jeux originaux ont été fidèlement restitués et brillamment optimisés pour la console Nintendo Switch.

Voici les nouveaux détails qui viennent d’être divulgués :

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante invitent les Dresseurs et Dresseuses à redécouvrir la région de Sinnoh, où ils rencontreront le Professeur Sorbier, affronteront la Team Galaxie et exploreront les Grands Souterrains. Le Super Concours Pokémon, très populaire dans la région de Sinnoh, a été rebaptisé Super Show Concours et donne aux joueurs l’occasion d’interagir avec des Dresseurs du monde entier dans la Salle Union. La fonctionnalité « Déco Capsule » permettra aussi de personnaliser l’expérience de jeu. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront synchronisés avec Pokémon HOME en 2022.

Par ailleurs, une Nintendo Switch Lite Édition Dialga & Palkia sortira le 5 novembre 2021 pour fêter le lancement de ces jeux. Le dos de cette console sera orné d’une illustration représentant un Dialga argenté et un Palkia doré.

Pour plus d’informations sur Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, rendez-vous sur Pokemon.fr/DiamantPerle.

Légendes Pokémon : Arceus

Légendes Pokémon : Arceus emmène les Dresseurs et Dresseuses à l’aventure dans la région de Sinnoh d’antan, à une époque où cette contrée portait un tout autre nom. Jadis, quand humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie, ce territoire s’appelait Hisui.

De nombreux détails sur le gameplay et les nouveaux Pokémon ont été révélés.

En tant que membre du Groupe Galaxie, le joueur ou la joueuse se rend à Rusti-Cité, une colonie dynamique qui lui servira de quartier général. Après avoir reçu une mission ou une requête, il quitte le village pour aller étudier l’une des nombreuses zones de la région de Hisui. Une fois son exploration terminée, il rentre à Rusti-Cité pour préparer sa prochaine mission. Chaque fois que le Dresseur quitte Rusti-Cité pour partir en excursion, il marque un premier arrêt dans l’un des bivouacs servant d’avant-poste pour ses recherches. Ces bivouacs sont plus que de simples points de départ : on peut s’y reposer, restaurer la santé de ses Pokémon ou utiliser l’établi pour confectionner des objets. Si le joueur subit trop de dégâts, qu’ils soient dus à des Pokémon sauvages ou à des chutes depuis un lieu élevé, il ne peut pas poursuivre son exploration. En cas de danger, il doit tirer profit des bivouacs et tenter de mener à bien ses recherches.

Au fur et à mesure qu’il complète son Pokédex et s’élève dans les rangs du Groupe Galaxie, le ou la protagoniste rencontre des personnages intéressants et des Pokémon uniques originaires de la région de Hisui.

Cerbyllin

Catégorie : Pokémon Maxi Corne

Taille : 1,8 m

Poids : 95,1 kg

Type : Normal/Psy

Dans la région de Hisui, Cerfrousse évolue en Cerbyllin. Il se sert des boules noires situées à la base de ses bois pour générer et libérer une puissante énergie physique pouvant déformer l’espace.

Paragruel

Catégorie : Pokémon Poissigrand

Taille : 3,0 m

Poids : 110,0 kg

Type : Eau/Spectre

À Hisui, Bargantua évolue en Paragruel lorsqu’il revêt les âmes de ses camarades ayant péri en remontant les rudes courants des rivières de la région. Paragruel tire sa puissance des âmes qui le possèdent, ce qui lui permet de nager longtemps sans se fatiguer.

Gueriaigle de Hisui

Catégorie : Pokémon Cri Guerrier

Taille : 1,7 m

Poids : 43,4 kg

Type : Psy/Vol

Furaiglon évolue en Gueriaigle de Hisui dans cette région. Gueriaigle de Hisui peut propager de puissantes ondes de choc en infusant ses terribles cris de guerre d’une énergie psychique. Il est également capable d’utiliser ses pouvoirs psychiques pour affûter son sixième sens et entrer dans une sorte de transe qui décuple ses aptitudes physiques.

Caninos de Hisui

Catégorie : Pokémon Espion

Taille : 0,8 m

Poids : 22,7 kg

Type : Feu/Roche

Voici à quoi ressemblent les Caninos de la région de Hisui. Cette forme est dotée d’un pelage plus long et volumineux que celui des Caninos déjà connus. Les Caninos de Hisui sont des Pokémon très vigilants qu’on peut apercevoir patrouiller leur territoire en duo.

Légendes Pokémon : Arceus est disponible en précommande sur le Nintendo eShop depuis le mercredi 18 août 2021. Pour tout achat du jeu en précommande, obtenez une tenue en jeu inspirée de Caninos de Hisui.

Pour plus d’informations sur Légendes Pokémon : Arceus, rendez-vous sur Pokemon.fr/LegendesArceus.

Lancement de Pokémon UNITE sur mobile

Pokémon UNITE sera téléchargeable sur appareils mobiles le 22 septembre 2021. Dans ce jeu sorti sur Nintendo Switch le mois dernier, les joueurs et joueuses s’affrontent lors de combats à 5 contre 5 au cours desquels ils doivent coopérer avec leur équipe pour mettre K.O. des Pokémon sauvages, monter de niveau et faire évoluer leurs propres Pokémon dans le but de vaincre l’équipe adverse. En prévision du lancement de la version mobile, les préinscriptions sont déjà ouvertes sur l’App Store et le Google Play Store. Si le nombre total de préinscriptions atteint 2 500 000, les joueurs recevront l’Unite license [permis Unité] de Pikachu. Si ce nombre atteint 5 000 000, ils recevront également un Holowear [Holo-costume] spécial Pikachu au festival. Une fois ces seuils atteints, les Dresseurs et Dresseuses pourront recevoir l’Unite license de Pikachu et le Holowear en se connectant à la version mobile de Pokémon UNITE et en complétant l’évènement de connexion avant le 31 octobre 2021 à 15:59 CET.

Les joueurs et joueuses de Pokémon UNITE peuvent aussi se connecter à la version Nintendo Switch du jeu dès maintenant pour recevoir l’Unite license de Zeraora en guise de cadeau spécial. En associant leur compte Nintendo Switch à la version mobile du jeu, ils pourront utiliser Zeraora dans la version mobile à sa sortie. Pour finir, Mamoswine [Mammochon] et Sylveon [Nymphali] rejoindront bientôt la sélection de Pokémon jouables.

Pour plus d’informations sur Pokémon UNITE, rendez-vous sur Pokemon.fr/Unite.

Pokémon GO

Des Pokémon de la région de Galar apparaîtront dans Pokémon GO du 20 au 31 août 2021. Moumouton, Rongourmand et Hexadron pourront être capturés, tandis que le Pokémon légendaire de Galar Zacian fera ses débuts dans les raids de niveau 5 du 20 au 26 août, suivi de Zamazenta du 26 août au 1er septembre.

Pour plus d’informations sur Pokémon GO, rendez-vous sur https://pokemongolive.com/fr/.

Pokémon Masters EX

À l’occasion du deuxième anniversaire de Pokémon Masters EX, un nouvel évènement légendaire intitulé « Bouclier rouge de l’éternité » commence et la puissance du Dynamax arrive dans le jeu. Dès maintenant et jusqu’au 16 septembre 2021 à 07:59 CEST, les joueurs et joueuses peuvent aider Gloria, Nabil et Tarak à porter secours au Pokémon légendaire Éthernatos, arrivé sur l’île lors d’une chute mystérieuse de météorite. Compléter cet évènement leur permettra d’obtenir le Duo Nabil & Zamazenta, des Diamants, ainsi que d’autres objets utiles. Au cours de cet évènement, Tarak (Look Ultime) & Éthernatos feront aussi leurs débuts à l’affiche des Appels Duo. Les Dresseurs et Dresseuses pourront ainsi les ajouter à leur équipe.

Très bientôt, N débarquera à nouveau aux côtés d’autres Duos dans le cadre de l’anniversaire des deux ans. N sera vêtu d’une tenue spéciale et sera accompagné d’un Pokémon capable d’infliger des dégâts à toute l’équipe adverse en un seul coup.

Pour plus d’informations sur Pokémon Masters EX, rendez-vous sur https://pokemonmasters-game.com/fr-FR.

Pokémon Café ReMix

Pokémon Café Mix, le jeu de puzzle sur écran tactile pour Nintendo Switch et appareils mobiles, s’apprête à subir une refonte et à adopter un nouveau nom : Pokémon Café ReMix. À l’automne, les puzzles contiendront de nouveaux éléments, davantage de Pokémon seront de passage et de nouvelles tenues seront disponibles. La refonte offrira aussi de nouvelles manières de recruter et de renforcer les Pokémon.

Bientôt, les Pokémon pourront déguster les plats délicieux concoctés pour eux, ce qui augmentera leur niveau d’affinité et leur désir de rejoindre le personnel du café. Pokémon Café ReMix offrira aussi de nouvelles manières de résoudre les puzzles, ainsi que la possibilité de combiner les Mégaphones pour les rendre plus puissants. Les glands dorés possédés dans Pokémon Café Mix seront transférés vers Pokémon Café ReMix.

Pour plus d’informations sur Pokémon Café ReMix, rendez-vous sur Pokemon.fr/CafeMix.