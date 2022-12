Retour sur le Showcase dédié à Dead Island 2

Partager Facebook

A l’occasion du showcase « Another Day in HELL-A », qui a eu lieu sur la chaîne Twitch de Deep Silver, de nouvelles informations et images de gameplay concernant Dead Island 2 ont été dévoilées.

Dans cette vidéo, rejoignez les protagonistes du jeu et découvrez le système unique gore tech, les armes améliorables, ainsi que le système de combat avec lequel il vous faudra apprendre à exploiter votre infection zombie afin de relâcher vos pouvoirs dévastateurs.

Les lieux emblématiques de la ville de Los Angeles sont également de la partie. De Beverly Hills, aux côtes de Santa Monica, en passant par le panneau Hollywood, découvrez le terrain de jeu de Dead Island 2.

Le système de combat est brutal ! Tranchez, frappez, piétinez et brûlez les zombies à l’aide d’un arsenal d’armes mis à votre disposition dont des katanas, machettes, épées, marteaux, armes à feu et bien plus encore. Dead Island 2 bénéficie de la technologie de pointe F.L.E.S.H : Fully Locational Evisceration System for Humanoids, conçue pour offrir la meilleure expérience avec des zombies dans un jeu vidéo.

Pour rappel, les précommandes de Dead Island 2 sont d’ores et déjà ouvertes.

L’édition HELL-A comprend :

• Un SteelBook® exclusif avec le CD du jeu dedans

• Le pass d’extension

• La carte de Venice Beach

• 6 cartes de Tarot aux couleurs des personnages du jeu

• 2 pin’s

• 1 écusson

• Le pack d’armes dorées

• Le pack « Pulp Weapons »

• Les packs de personnage 1 & 2

Le pack « Souvenirs de Banoi », offert pour toute précommande de n’importe quelle édition du jeu, comprend :

• Casse-tête de Banoi

• Batte de baseball Souvenirs de Banoi

• Avantage d’arme : Équilibre

• Carte de compétence : Bulle personnelle

Dead Island 2 sortira le 28 avril 2023 sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via l’Epic Games Store.