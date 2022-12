Partager Facebook

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

Suite à un quiproquo, un père et un fils vont voir exploser leur rivalité professionnelle. La confrontation Arditi-Attal est tendue jusqu’au bout. Elle montre la difficulté pour un « fils de »de se faire sa place sans faire ombrage à son mentor. Le scénario est assez classique et la fin prévisible, mais cette comédie dramatique se laisse regarder très agréablement. Belle partition musicale, superbe duo d’acteurs, on vous recommande !

Maestro(s)

Un film de Bruno Chiche

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 87 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 7 décembre 2022