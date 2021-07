Retour sur les annonces du State Of Play

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Grand absent de cette E3 2021, Sony s’est fendu d’un nouveau State Of Play hier soir. Axé principalement sur Deathloop, la nouvelle exclusivité PlayStation 5 du studio Arkane, la firme à également mis en lumière plusieurs productions.

Même armé jusqu’aux dents et doté de capacités surnaturelles, la mission de Colt, celle d’éliminer ses cibles et de fuir la boucle temporelle de Blackreef, sera difficile. Regardez-le poursuivre Aleksis « Le Loup » Dorsey dans cette séquence de gameplay de neuf minutes. Sorti sur PS5 le 14 septembre.

Découvrez le nouvel épisode du Manoir de Tanjiro et Tsuzumi dans ce nouvel aperç de l’aventure animée d’Aniplex. La célèbre série rejoindra le PS4 le 15 octobre.

Des phases d’explorations bien ficelée et une atmosphère prenante font de cette aventure une expérience unique. Apprenez-en plus sur l’approche détendue du jeu dans cette nouvelle bande-annonce du State of Play.

Votre premier aperçu de la version améliorée et étendue de l’expérience Death Stranding sur PS5. De nouvelles missions, de nouveaux équipements et bien d’autres surprises vous attendent, porteurs.

À la fois crue et niaise, la bande-annonce pour cette suite tant attendue est sûre de vous faire tourner la tête. Tentez de résoudre deux affaires de meurtre impossibles quand Lost Judgment rejoindra la PS4 et la PS5 le 24 septembre.

Quill est de retour dans cette suite de l’un des titres PS VR les plus appréciés de tous les temps ! Découvrez un aperçu dans cette nouvelle bande-annonce !

L’accès anticipé sur PS5 pour le dernier shooter kaléidoscopique d’Illfonics commence aujourd’hui.

Le jeu d’action RPG de Norsfell Games sortira le 27 juillet, mais ce n’est que le début ! L’équipe nous fait part de ses plans post-lancement dans ce State of Play.

Le lapin-robot Rayton monte sur le devant de la scène dans ce nouvel aperçu qui nous permet de découvrir ses capacités de combat et l’utilisation de son bras mécanique géant. Explorez ce monde unique sur PS4 et PS5 dès le 7 septembre.

Plongez dans des combats à 30 joueurs lorsque Hunter’s Arena rejoindra le PlayStation Plus le 3 août*. Cet aperçu des mécaniques de combat pourrait faire la différence lorsque vous prendrez part à la mêlée le jour du lancement !

Combattez, tombez et combattez encore dans ce nouvel aperçu du beat’em up de Sloclap. Chaque fois que le héros est vaincu, il se relève… mais vieillit à chaque fois. Nous avons hâte d’en apprendre plus alors que nous approchons de la sortie du jeu, prévue pour 2022.