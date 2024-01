Retro Games Ltd. et PLAION annoncent une mini reconstitution de l’Atari 400

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

THE400 Mini, une mini-reconstitution moderne de l’Atari 400 apparue en 1979, sera lancée dans le monde entier le 28 mars 2024. Elle est déjà disponible en pré-commande à 119,99€.

Accompagnée de certains des jeux vidéo les plus iconiques et importants de l’époque, qui seront préinstallés, THEMini 400 utilise une technologie moderne. Elle reproduit de manière authentique l’Atari 400, à 50% de l’échelle de l’ordinateur domestique original.

Pour tous ceux souhaitant retrouver les sensations de jeu des années 1970 et 1980, THECXSTICK est inclus dans THE400 Mini. Il s’agit d’une reconstitution améliorée et modernisée du joystick Atari CX40, pour une touche de nostalgie supplémentaire. Cette nouvelle manette est dotée de sept boutons additionnels

parfaitement intégrés ainsi que d’un port USB, la rendant compatible avec de nombreuses plateformes.

« Notre histoire est riche en création d’ordinateurs domestiques emblématiques et réimaginés. Nous espérons vraiment que THE400 Mini deviendra une partie importante de cet héritage. L’ordinateur domestique original était un héros du jeu pour beaucoup. Pour nous, il est important de recréer les machines qui ont contribué à définir l’industrie des jeux vidéo et qui sont donc dignes d’être préservées. Nous pensons que les collectionneurs et les amateurs de jeux rétro aimeront ce que nous avons fait ! Au cours de leur voyage, ils pourront prendre le temps de découvrir les quelques Easter Egg présents dans les jeux des années 70 et 80. », a déclaré Paul Andrews, directeur général de Retro Games Ltd.

« Nous sommes ravis de travailler avec Retro Games Ltd. pour faire revivre une machine emblématique qui a tant compté pour beaucoup de personnes. Les souvenirs du passé doivent être traités avec respect, soin et attention : THE400 Mini a été pensée pour conserver l’aspect et recréer les sensations de l’ordinateur domestique original, tout en bénéficiant d’une conception et d’une fabrication rigoureuse, ainsi que du souci du détail. », ajoute Stuart Chiplin, Head of Commercial Evaluations chez PLAION.

Caractéristiques principales :

Une version réduite de l’Atari 400 au style caractéristique, émulant toute la gamme Atari 8 bits, de la 400 à la 800XL, ainsi que la console de salon Atari 5200.

Comprend également une refonte du joystick classique de l’Atari CX40, avec sept boutons supplémentaires intégrés de manière optimale.

La possibilité pour les joueurs de télécharger leurs propres jeux sur clé USB, avec prise en charge des cartouches, des disques et des cassettes ROM.

Les joueurs peuvent revenir en arrière et sauvegarder leurs parties.

Sortie TV HD via HDMI, avec compatibilité 50/60Hz.

5 ports USB permettant d’ajouter un clavier, des joysticks supplémentaires et bien plus encore.

THE400 Mini a été conçu avec passion en utilisant la technologie moderne, à partir des couleurs difficiles à assortir de la machine originale aux textures authentiques du boîtier en plastique et du clavier à membrane, aucun compromis n’a été fait par rapport à l’aspect et à la sensation de l’Atari 400 d’origine des années 1970.

PLAION et Retro Games Ltd. annoncent également la disponibilité d’un joystick autonome appelé THECXSTICK, qui sera vendu à 29,99€. THE400 Mini sera disponible chez les principaux revendeurs à 119,99€, à partir du 28 mars 2024.