Roborock Qrevo Edge 2 (X) : le nouveau robot de nettoyage tout-en-un de la gamme Qrevo passé au crible

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La marque chinoise Roborock, leader mondial de la robotique domestique, vient de commercialiser son nouveau robot de nettoyage tout-en-un de milieu de gamme supérieur, le Qrevo Edge 2 (X). Affiché au tarif agressif de CHF 699.-, Roborock chercherait-il à concurrencer directement Dreame avec ce nouveau modèle ? Le Qrevo Edge 2 (X), sur le papier, promet de définitivement mettre de côté la corvée du ménage grâce à des technologies de pointe et des performances haut de gamme. Nous nous sommes donc concentrés sur les performances réelles d’auto-entretien (aspiration et lavage du sol) du petit dernier de la gamme Qrevo à travers un test complet pour voir s’il tient véritablement ses promesses.

Un design ultra-fin pour passer partout!

À sa sortie du carton, le premier choc est visuel : le Roborock Qrevo Edge 2 (X) ne mesure que 7,98 cm de hauteur. De quoi donner des sueurs froides à ses concurrents (iRobot, Dreame ou encore Ecovacs) qui peinent souvent à être performant sous les meubles, les lits ou le canapé. Le Edge 2 (X) se glisse absolument partout avec aisance grâce à sa taille et à son système LDS rétractable. Son design épuré, disponible en noir ou en blanc, lui permet de s’intégrer discrètement dans les intérieurs modernes, même avec sa station d’accueil.

La station d’accueil : le secret du « zéro effort »

Le Qrevo Edge 2 s’accompagne d’une station d’accueil multifonction (RockDock) compacte (52x1x34x48.7 cm) et repensée qui gère tout à votre place. Et quand je dis tout, c’est véritablement tout! Elle s’occupe, une fois le robot de retour à sa base, de la vidange automatique de la poussière dans un sac hermétique, mais aussi du lavage thermique à 80 °C et du séchage à l’air chaude à 55 °C des serpillières rotatives. La station adapte elle-même la durée de son cycle en fonction de la noirceur de l’eau détectée grâce à la technologie Deep Soak Wash. Elle va même jusqu’à remplir automatiquement le réservoir d’eau chaude. Bien entendu, la station sert aussi de lieu de recharge. Le tout fonctionne à merveille, mais il est impératif de placer la station sur un sol dur et plat, et de laisser au moins 0,4 m de chaque côté de la station et 1,2 mètre d’espace libre devant celle-ci pour permettre à l’aspirateur robot de s’aligner parfaitement.

Toute première fois. Toute, toute première fois!

Avant le premier démarrage du Qrevo Edge 2 (X) et le calibrage de votre appartement ou maison, commencez par télécharger et ouvrir l’application Roborock, puis branchez votre station et déposez le robot sur son socle de recharge. Scannez le QR code figurant sous le capot du robot et connectez-le à votre réseau Wi-Fi de 2.4 Ghz. Suivez les instructions vocales (en anglais) ou écrites (en français) de l’appareil. Ouvrez les portes des pièces que vous souhaitez cartographier et rangez les petits objets qui pourraient traîner au sol. Lancez le mapping de l’appartement ; le Qrevo Edge 2 (X) se lance dans une incroyable aventure. Celui-ci va quitter sa station et filer à travers votre appartement pour cartographier vos lieux. Comptez entre 4 et 8 minutes de calibrage selon la taille de la surface à cartographier avant de voir le Qrevo Edge 2 (X) regagner sa station et vous envoyer instantanément sur votre application une carte en 2D ou 3D (SmartPlan 3.0) de votre logement, pièce par pièce. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 4 cartes différentes selon le nombre d’étages de votre logement. Depuis votre application et la carte, vous pouvez gérer votre robot à votre guise. Définissez notamment l’ordre des pièces à nettoyer ou, en dessinant des rectangles rouges sur la carte, interdisez-lui certains accès. Vous pouvez aussi définir les usages comme aspirer puis laver, décider de ne nettoyer que la cuisine après le repas, augmenter le balayage intensif, etc. Le tout est très facile à gérer depuis l’application, pratique et absolument fonctionnel.

Une puissance brute contre la poussière et les salissures !

En matière de performances, le Qrevo Edge 2 (X) ne déçoit pas. Il intègre le système HyperForce qui lui permet de développer une incroyable puissance d’aspiration de 25 000 Pa. (certains modèles concurrents montent à 40 000 Pa), ainsi que le nouveau Dual Anti-Tangle System, composé de la brosse principale DuoDivide et de la brosse latérale FlexiArm Arc. Le système FlexiArm, doté de ses deux brosses et assisté par un télémètre dToF orienté vers le haut ainsi qu’un module de vision à 100°, permet de nettoyer au plus près des murs, des meubles ou dans les angles avec une efficacité déconcertante. De plus, le Qrevo Edge 2 (X) résout le problème historique des cheveux et poils d’animaux enroulés autour de la brosse puisqu’il est équipé d’un double système anti-enchevêtrement qui achemine directement les débris vers le collecteur sans jamais bloquer le mécanisme. Le cauchemar des propriétaires de chiens et de chats est enfin terminé. À ce sujet, signalons que les propriétaires d’animaux peuvent personnaliser la séance de nettoyage grâce aux fonctions dédiées telles que Pet Snaps, Pet Recognition et Pet Search présentes sur l’application.

Avec son système Reactive AI Obstacle Recognition, qui parvient à éviter 280 types d’objets (nous n’avons pas pu le vérifier.), le Qrevo Edge 2 (X) navigue à travers vos pièces avec fluidité. Son système de lavage intelligent a aussi été amélioré avec une structure tissée plus résistante, une matrice de fibres renforcée, une importante pression de nettoyage de 8 N et une capacité d’élimination allant jusqu’à 99,9 % des bactéries présentes sur les sols (cela n’a pas pu être vérifié par nos propres soins.). Le robot détecte les tapis (Mode tapis), relève automatiquement les serpillières lorsque cela est nécessaire ou les retire selon le type de nettoyage à effectuer. Sur le terrain, cela se traduit par une efficacité chirurgicale : les poussières incrustées dans les tapis épais ou les salissures dans les rainures de parquet sont extraites dès le premier passage, rien à redire sur la puissance et l’efficacité du nettoyage. Et si une salissure persiste, le Qrevo Edge 2 (X) y vient à bout grâce aux technologies Reactive AI et DirTect qui analysent le niveau de saleté et intensifie la force de lavage.

Une autonomie variable selon l’usage.

Avec une charge pleine de la batterie d’environ 4 heures, le Qrevo Edge 2 (X) possède en moyenne une autonomie de 150 minutes. Bien entendu, cela dépend entièrement de son usage. Comptez environ 180 minutes utilisation pour une séance d’aspiration en puissance moyenne et jusqu’à 300 m² en un seul passage. Pour un mixte aspiration et lavage avec un seul passage et une surface de 300 m², comptez sur une autonomie de 120 minutes. Sachez que le robot retourne automatiquement à sa station dès qu’il lui reste 20% d’autonomie. Il se recharge, puis repart terminer son travail.

Quant à l’autonomie de la station, il faut intervenir pour vider le sac (3,5L) et le réservoir d’eau (4L) environ toutes les 6 à 8 semaines selon Roborock.

Une application reine !

Pour profiter pleinement de cette solution de nettoyage tout-en-un que propose le Qrevo Edge 2 (X), l’application Roborock est bien entendu indispensable. C’est depuis cette tour de contrôle que vous pouvez tout gérer, suivre et ordonner. Il est même possible de passer des appels vidéo en temps réel. L’assistant vocal intégré « Hello Rocky » vient compléter l’offre et permet de donner des consignes au robot vocalement avant qu’il ne s’exécute. Les possibilités qu’offrent le Roborock Qurevo Edge 2 (X) et son application sont nombreuses et impressionnantes et permettent de personnaliser à merveille l’organisation de votre nettoyage.

En résumé

Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur robot qui allie puissance brute, finesse et fonctionnalités nombreuses et pratiques. Que vous ayez des animaux, du parquet ou de nombreux tapis, ce modèle s’adapte parfaitement à vos besoins. Sa navigation sans faille et sa station entièrement automatisée en font un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience d’entretien au quotidien autonome et fiable. Toutefois, comme souvent, nous ne pouvons rien dire à propos de la durée de vie de l’appareil, que nous espérons longue et fructueuse. Le Roborock Qrevo Edge 2 est vendu au prix catalogue de CHF 699.-

Note : 4,5 / 5