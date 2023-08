Rocket League : de nouveaux maillots de football européen PUMA

Partager Facebook

PUMA fait son retour dans Rocket League à travers de nouveau contenu basé sur les maillots de l’AC Milan, du Borussia Dortmund, de Manchester City et de l’Olympique de Marseille !

Les joueurs peuvent dès à présent se rendre dans la boutique d’objets et parcourir le contenu PUMA, qui comprend des stickers Octane et Fennec basés sur le maillot de chacun de ces clubs, deux roues PUMA et une bannière de joueur PUMA. Ces items seront disponibles du 24 août au 5 septembre, et les joueurs peuvent acquérir le lot PUMA Octane pour 1100 crédits, le lot PUMA Fennec pour 1100 crédits ou le méga lot PUMA qui contient l’intégralité du contenu pour 2000 crédits.