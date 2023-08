Fortnite Battle Royale Chapitre 4 Saison 4 : Dernière Danse désormais disponible !

Partager Facebook

Le sort de l’île est en jeu, et le larcin semble être le dernier recours dans le chapitre 4 de la Saison 4 de Fortnite Battle Royale désormais disponible ! Équipez-vous de nouvelles armes et d’augmentations, volez des biens dans de nouveaux endroits et reprenez ce qui appartient à l’île avec un tout nouveau Passe de Combat centré sur le célèbre créateur de contenu TikTok et icône Fortnite Khaby Lame et, plus tard dans la saison, Ahsoka Tano !

Voici un aperçu de ce qui arrive sur l’île cette saison :

La furtivité est facultative : la furtivité s’envole vers d’autres cieux ! Volez vers une base avec la Roquette-Bélier ! Vous avez les mains vides ? Recherchez des Sacs de Braquage contenant du matériel comme le nouveau Crash Pad Jr., un explosif télécommandé pour forcer les coffres-forts, une Malette à Tourelle – une mallette transformable qui se verrouille automatiquement sur les ennemis proches et tire une fois lancée – et bien plus encore. Terminez le braquage avec une escapade cinématographique dans le Nitro Fang de Victory Motors.

Pour tous les détails sur les nouveautés du chapitre 4 de la saison 4, y compris la liste complète des nouvelles armes et des augmentations, consultez le blog Fortnite.