RTX 4080 : un PC portable équipé de la carte graphique repéré

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après les cartes graphiques RTX 4000 pour les PC de bureaux, les ordinateurs portables vont eux aussi bientôt avoir droit à la nouvelle génération dès l’année prochaine. Un premier modèle vient d’être repéré sur un benchmark.

Selon un listing chez Geekbench, Acer prépare un ordinateur portable de jeu haut de gamme Acer Predator PH16-71 avec un processeur Core i9-13900HX Raptor Lake à 24 cœurs et une nouvelle carte graphique NVIDIA RTX 4080 mobile. Il s’agit de la première fois que la carte graphique pour PC portable apparaît, quelques semaines seulement après la sortie de la RTX 4080 pour PC fixe.

Le benchmark dévoile que la carte graphique est basée sur un GPU AD104 comportent 58 unités de calcul et un total de 7424 cœurs CUDA. Le listing confirme également que la RTX 4080 mobile arrive avec 12 Go de mémoire. La fréquence maximale du GPU atteint 2,01 GHz, ce qui lui permet d’offrir 29,7 TFLOP de performances de calcul en single-precision.

LA RTX 4080 MOBILE PROMET UN GROS GAIN DE PERFORMANCES

Au niveau des scores, la carte graphique a atteint les 178 038 points sur le benchmark OpenCL sur Geekbench 5.4.4. Il s’agit donc d’une amélioration assez significative par rapport à la génération précédente, la RTX 3080 mobile, puisque celle-ci n’était capable de marquer qu’environ 138 000 points. Nous avons donc droit à une amélioration de près de 40 % avec la nouvelle génération, ce qui est énorme.

Grâce à cette hausse des performances, la carte graphique Ada Lovelace est assez proche de la puissance offerte par la GeForce RTX 3080 de bureau. Sur d’autres PC portables mieux optimisés, on imagine qu’elle pourrait même être légèrement plus puissante. On reste néanmoins très loin des performances de sa version RTX 4080 pour PC fixe, qui atteint elle les 250 000 points.

Un rapport précédent estimait que son TGP se situait entre 150 W et 175 W plus un boost dynamique supplémentaire de 25 W. Cependant, on imagine que les fabricants ne vont pas tous proposer la même chose, il faudra donc bien vérifier les fiches techniques avant de passer sa commande.