Sonic nous réserve des surprises en 2023

La Sonic Team l’assure, après une année particulièrement faste pour son hérisson bleu, 2023 devrait également se vouloir très riche de contenu pour les fans de la mascotte de SEGA. Et le studio ne fait pas seulement référence aux DLC prévus pour Sonic Frontiers.

Quitte à choquer, on en aura mangé du hérisson en 2022, et sans même attendre les fêtes de fin d’année. Rappelons ainsi que début avril était sorti dans les salles de cinéma Sonic 2, le film, avant que le jeu vidéo Sonic Frontiers puis la série Netflix Sonic Prime ne voient le jour dans les derniers mois de l’année.

Auprès de Famitsu, le chef de la Sonic Team Takashi Iizuka rappelle ce qui vient d’être dit, en considérant de manière assez logique que la franchise ne s’est jamais aussi bien portée : “L’année dernière a été la plus grande année de l’histoire de Sonic, à commencer par la suite du film, suivie par la sortie des nouveaux jeux Sonic Origins et Sonic Frontiers, et la série d’animation Netflix Sonic Prime”.

La patron du studio évoque ensuite ce qu’il y a à attendre pour 2023.

“Cette année, nous préparons une deuxième vague qui ravira les fans et maintiendra la dynamique. Nous avons déjà annoncé la distribution de contenus supplémentaires pour Sonic Frontiers, mais il y a beaucoup plus à venir, alors restez à l’écoute.”

Ce “beaucoup plus” pourrait comprendre de nouvelles sorties LEGO, et concernant les mises à jour de Sonic Frontiers, rappelons qu’elles seront toutes gratuites et qu’elles ont même déjà commencé. Peu avant Noël, a ainsi été rendue téléchargeable une Tenue Festive apportant un peu plus de rouge et jaune à la tenue du hérisson supersonique. Le premier contenu majeur permettra de mettre en scène ses passages préférés via un Photo Mode, d’écouter les thèmes du jeu au travers d’un Juke Box et de participer à de nouveaux défis. La deuxième salve (sur trois) étant prévue pour juin, on peut s’attendre à ce que la première débarque dans les trois, quatre premiers mois de l’année.