Samsung Galaxy S25 Edge : un smartphone performant et ultra-mince avec un appareil photo professionnel

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a présenté aujourd’hui dans le monde entier le Galaxy S25 Edge, le nouveau smartphone ultrafin de la série Galaxy S. Développé en mettant l’accent sur le design et la solidité, le Galaxy S25 Edge combine des performances premium dans un boîtier résistant en titane d’une épaisseur de seulement 5,8 millimètres. De plus, le nouveau modèle est doté d’un appareil photo puissant avec de nombreuses fonctionnalités IA qui ouvrent de nouvelles possibilités créatives dans un format compact. Le Samsung Galaxy S25 Edge peut être commandé dès maintenant en Suisse en trois coloris frais.

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung présente le dernier né de la série Galaxy S. Il allie un matériel performant, un appareil photo professionnel et une IA personnalisée de haut niveau dans un design compact.

Design ultra-mince et léger en trois couleurs modernes

Chaque détail du Galaxy S25 Edge a été optimisé pour une utilisation quotidienne et une prise en main facile pour un smartphone qui tient facilement dans la main et dont l’utilisation est intuitive. Le résultat est un boîtier de seulement 5,8 mm d’épaisseur et 163 g, qui offre une grande fonctionnalité dans un format de poche. Le cadre minimaliste s’intègre parfaitement dans la caractéristique de conception de la série.

Outre son design fin et élégant, la silhouette du Galaxy S25 Edge séduit également par sa grande résistance. Ses bords arrondis et son cadre en titane robuste assurent une protection fiable au quotidien, tandis qu’un nouveau matériau vitrocéramique rend l’écran frontal résistant et vivant.

Le Galaxy S25 Edge est disponible en trois couleurs : Titanium Silver, Titanium Jetblack et en Icyblue, couleur très tendance.

Appareil photo professionnel et outils d’édition créatifs dans un format de poche

Avec le Galaxy S25 Edge, il est plus facile que jamais d’immortaliser les grands et les petits moments de la vie et de concrétiser ses idées créatives à tout moment, quelque soit le lieu. L’appareil photo grand angle de 200 MP reste fidèle à l’expérience photographique caractéristique de la série Galaxy S et élève la photographie de nuit à un niveau supérieur. La résolution ultra-élevée permet de prendre des photos plus nettes , tandis que la taille élevée des pixels apporte plus de luminosité aux prises de vue dans des environnements à faible luminosité . Le capteur ultra grand-angle de 12 MP avec autofocus permet de réaliser des gros plans d’une grande netteté et ouvre des possibilités créatives supplémentaires.

Comme le Galaxy S25, le Galaxy S25 Edge utilise la technologie d’image optimisée basée sur l’IA ProVisual Engine, qui reproduit sur les photos les moindres détails des vêtements ou des plantes et permet d’obtenir des tons de peau naturelle dans les portraits. Les fonctions d’édition IA populaires de Galaxy, telles que Audio Eraser , qui fait disparaître les sons indésirables dans les vidéos, et Drawing Assist , qui donnent vie à des idées à partir de différentes entrées de données telles que des invitations de texte, des images et des croquis, ont également été reprises de la série Galaxy S25.

Une aide personnelle au quotidien avec Galaxy AI

Le Galaxy S25 Edge intègre le Galaxy AI à presque chaque point de contact et offre ainsi une expérience d’utilisation particulièrement intuitive et confortable. Les utilisatrices et utilisateurs bénéficient de fonctions IA personnalisées et inter-applications, ainsi que de Samsung Knox Vault, qui contribuent à la protection de leurs données.

Galaxy AI s’adapte de plus en plus aux habitudes individuelles : des fonctions telles que Now Brief et Now Bar supportent désormais aussi des applications tierces et fournissent des rappels utiles sur l’écran de verrouillage, par exemple sur les changements de voies lors d’un trajet domicile-travail ou le score actuel du match de football en cours.

Grâce à l’étroit partenariat avec Google, les utilisatrices et utilisateurs bénéficient en outre des dernières fonctionnalités de Gemini . Ainsi, avec Gemini Live , il est désormais possible de montrer à l’IA ce que l’on voit à l’écran ou dans l’environnement et d’interagir avec, ce qui est particulièrement pratique lorsqu’il faut agir rapidement.

Des performances de pointe dans un boîtier ultra-mince

Une puce conçue sur mesure avec Qualcomm pour la série S25 assure des performances rapides et fiables et prend en charge les fonctions de traitement AI sur l’appareil du Galaxy S25 Edge tout au long de la journée, par exemple ProScaler , qui s’appuie sur une IA avancée et efficace et permet d’obtenir des photos jusqu’à 40 % plus détaillées. Parallèlement, une nouvelle chambre à vapeur permet au Galaxy S25 Edge de rester froid même en cas d’utilisation intensive prolongée, tandis que le Digital Natural Image Engine (mDNIe) rend l’écran plus économe en énergie.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 Edge peut être commandé dès maintenant en Suisse dans les couleurs Titanium Silver, Titanium Jetblack et Titanium Icyblue à partir de CHF 1’179 (256 Go ; prix de vente conseillé) ou CHF 1’279 (512 Go ; prix de vente conseillé).