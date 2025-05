Entrée dans la catégorie haut de gamme:l’Audi e-tron GT quattro allie design vecteur d’émotions, performances et confort

L’Audi e-tron GT quattro vient compléter la famille de modèles GT existante avec la S e-tron GT, la RS e-tron GT et la RS e-tron GT performance. Le véhicule (consommation d’énergie en kWh/100 km en cycle mixte: 19,3-17,8; émissions de CO 2 en cycle mixte en g/km: 0; catégorie CO 2 : A) offre une puissance système de 370 kW (430 kW avec Launch Control). Grâce à une capacité brute de batterie de 105 kWh (97 kWh nets) et à une autonomie pouvant atteindre 622 kilomètres, l’Audi e-tron GT quattro (consommation d’énergie en kWh/100 km en cycle mixte: 19,3-17,8; émissions de CO 2 en cycle mixte en g/km: 0; catégorie CO 2 : A) est parfaitement équipée pour les trajets quotidiens, que ce soit sur autoroute ou dans la circulation urbaine.Le modèle de base bénéficie également d’une puissance de charge considérable: elle peut atteindre 320 kW. Ainsi, nul besoin de faire de longs arrêts, car 10 minutes de recharge suffisent pour obtenir une autonomie d’environ 285 kilomètres. La pleine puissance de charge est disponible dans une plage de température élargie de la batterie haute tension. Le guide routier e-tron assure un préconditionnement automatique de l’accumulateur d’énergie et ainsi la meilleure performance de recharge possible.



Avant-gardisme – à l’intérieur comme à l’extérieur

La philosophie Gran Turismo d’Audi n’est pas seulement caractérisée par sa capacité à parcourir de longues distances, mais aussi par son langage formel expressif. Ses grandes roues, sa silhouette plate de coupé et son empattement long lui confèrent des proportions sportives. Sa faible résistance à l’air de 0,24 et ses entrées d’air réglables garantissent une efficience hors du commun avec un faible niveau de bruit de conduite – l’idéal pour voyager en toute décontraction.À l’avant, un masque noir met en valeur la calandre Singleframe inversée dans la couleur de la carrosserie, tandis qu’à l’arrière, un diffuseur au design élégant et aux ailerons verticaux assure une finition imposante. Le dynamisme se conjugue au quotidien

La ligne de toit basse confère au véhicule une silhouette dynamique. La batterie haute tension placée dans le bas de caisse est équipée d’encoches ciblées dans le pack batterie qui servent de garage à pieds et offrent à tous les passagers un grand confort d’assise. Le conducteur et le passager avant voyagent sur des sièges sport confortables et réglables sur huit positions avec appuie-tête intégrés, qui se distinguent par un grand confort sur de longs trajets. Les dossiers des sièges arrière sont partiellement ou entièrement rabattables, ce qui permet de ranger des équipements de sport dans le coffre d’une capacité allant jusqu’à 405 litres. De plus, le véhicule dispose d’un coffre avant d’une capacité de 77 litres.



Moins de poids pour un équilibre optimal

Astucieux, le système quattro répartit les couples d’entraînement entre les essieux avant et arrière de manière entièrement variable et à la vitesse de l’éclair, garantissant ainsi une traction optimale dans les conditions de conduite les plus diverses. Pour ce faire, le système analyse la situation de conduite et adapte la répartition de la force en conséquence. La commande précise de la transmission s’effectue en quelques millisecondes. L’Audi e-tron GT quattro pèse environ 30 kg de moins que le modèle S, ce qui profite à la fois à son dynamisme et à son efficacité.



Lancement sur le marché et prix

La nouvelle e-tron GT quattro est, à l’instar des autres modèles GT (S e-tron GT, RS e-tron GT, RS e-tron GT performance), produite chez Audi Sport GmbH dans les Böllinger Höfe sur le site de Neckarsulm. Le modèle d’entrée de gamme est disponible à la commande dès maintenant. Les prix de ce modèle commencent dès CHF 112 900.–.