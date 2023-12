Samsung Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+ dans les magasins suisses dès aujourd’hui

Partager Facebook

Samsung lance en Suisse la nouvelle série Galaxy Tab A9, qui offre la technologie de tablette de Samsung Galaxy à un prix abordable. La série est disponible en deux tailles et combine une qualité vidéo et audio impressionnante avec une connectivité rapide, pour répondre aux besoins quotidiens de divertissement et de productivité dans un format portable. Le Galaxy Tab A9 et le Galaxy Tab A9+ sont un exemple de l’écosystème connecté de Galaxy, qui offre une expérience sans faille sur plusieurs appareils et offre aux utilisatrices et utilisateurs des possibilités innovantes pour se déplacer en toute sécurité dans le monde numérique.





« Nous pensons que tout le monde devrait avoir la possibilité d’expérimenter les dernières innovations en matière de technologie de tablettes, explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. Avec la dernière version de la série Galaxy Tab A, nous permettons à tous de profiter facilement d’un grand divertissement et d’un multitâche productif dans tout l’écosystème Galaxy ».



Conçu pour le pur plaisir visuel

Avec leurs écrans de 8,7 et 11 pouces respectivement, les Galaxy Tab A9 et A9+1 offrent les plus grands écrans de toutes les tablettes de la série Galaxy A jusqu’à présent, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de s’immerger dans leurs films, émissions ou jeux préférés.



Les utilisatrices et utilisateurs du Galaxy Tab A9+ peuvent se perdre dans des expériences cinématographiques grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui permet de jouer ou faire défiler sans retard. Le Galaxy Tab A9+ leur permet également de profiter d’un son immersif grâce aux haut-parleurs Quad soutenus par Dolby Atmos. La connexion rapide en 5G2 garantit un streaming ininterrompu. Le Galaxy Tab A9 dispose de doubles haut-parleurs et d’une connectivité LTE. Les deux tablettes ont un design fin et une surface lisse au dos, ce qui les rend faciles à manipuler.

Galaxy Tab A9+





Des performances impressionnantes

Les Galaxy Tab A9 et A9+ offrent des performances et une vitesse extraordinaires. Avec la plus grande mémoire vive ainsi que la plus grande capacité de stockage disponibles dans la série Galaxy Tab A, ils offrent beaucoup d’espace pour stocker des documents, des sources d’inspiration et plus encore.



Le Galaxy Tab A9+ a été conçu pour améliorer la productivité et l’expérience d’apprentissage. Avec Samsung DeX, il apporte le multitâche au niveau PC sur la tablette et la fonction Multi-Active-Window permet de partager l’écran pour jusqu’à trois apps3. Les utilisatrices et utilisateurs de la série Galaxy Tab A peuvent désormais enregistrer leur écran avec Screen Recorder4 afin de pouvoir accéder plus tard à des informations ou des contenus inspirants.



Ecosystème Galaxy et sécurité

La série Galaxy Tab A permet une connectivité transparente entre les appareils Samsung Galaxy, ce qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d’échanger facilement du contenu entre leur smartphone, leur tablette et leur écran de télévision. Quick Share5 simplifie le partage de fichiers sans qu’il soit nécessaire de coupler les appareils, ce qui permet de transférer les contenus préférés entre les appareils.

Galaxy Tab A9+





La nouvelle série Galaxy Tab A veille également à ce que les contenus soient sécurisés et protégés par Samsung Knox, la plate-forme de sécurité multicouche primée de Samsung. Avec le tableau de bord Security & Privacy, les utilisatrices et utilisateurs peuvent facilement voir et contrôler ce qui se passe avec leur contenu. Avec Private Share, les contenus sont cryptés avant d’être partagés. L’expéditeur peut définir des autorisations d’accès, des dates d’expiration et plus encore, afin de ne pas avoir à s’inquiéter lors de l’envoi d’informations sensibles. Et avec Secure Wi-Fi, tu peux utiliser le Galaxy Tab A9 ou A9+ en déplacement sans avoir à te soucier des réseaux Internet partagés à risque. Le trafic Internet est crypté et les applications de suivi sont bloquées, de sorte que la navigation est privée et sécurisée.



Samsung Kids aide les enfants à se déplacer en toute sécurité dans le monde numérique. Avec une installation simple, les parents et les tuteurs peuvent contrôler les activités numériques de leurs enfants, accéder aux paramètres, créer des profils d’enfants, définir des temps de jeu et surveiller les contenus consommés. De plus, le Samsung Galaxy « Edutainment » propose des contenus divertissants et attrayants sur l’appareil.

Disponibilité

La série Galaxy Tab A9 sera disponible en Suisse dès maintenant à partir de 169 francs (prix de vente conseillé du Galaxy Tab A9) ou 229 francs (prix de vente conseillé du Galaxy Tab A9+). La série est disponible en trois couleurs : Graphite, Silver et Navy.