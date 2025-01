Samsung Galaxy Unpacked 2025, ça se précise!

Partager Facebook

Les passionnés de l’écosystème Android peuvent se réjouir : l’attente touche à sa fin. Dans quelques jours seulement, Samsung lèvera le voile sur ses nouveaux smartphones pour l’année 2025, lors de la première édition de son événement Galaxy Unpacked.

Cette conférence, programmée pour le mercredi 22 janvier, promet de susciter de vives attentes parmi les aficionados de technologie. Comme à l’accoutumée, l’événement sera accessible en ligne, permettant aux spectateurs du monde entier de suivre en temps réel les annonces sans quitter le confort de leur domicile.

D’ores et déjà, les fuites d’informations et les indices laissés par la firme coréenne permettent de conjecturer que cette édition 2025 sera l’occasion de découvrir la toute nouvelle série Galaxy S25, qui pourrait se décliner en plusieurs versions : Ultra, Plus et classique. Ces appareils devraient être équipés de la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, qui promet des performances accrues, tout en offrant un design revisité et une palette de nouvelles couleurs. En outre, les attentes sont fortes concernant la présentation du système One UI 7, récemment dévoilé lors d’un événement destiné aux développeurs en 2024. Il est donc fort probable que ce dernier accompagne l’annonce des nouveaux modèles, avec des précisions sur ses implications pratiques pour les utilisateurs de ces appareils.

En parallèle, la Galaxy AI, technologie d’intelligence artificielle de Samsung, devrait être au cœur des discussions, comme l’avait indiqué la firme dans le cadre de la promotion de cet événement. D’autres surprises pourraient bien s’ajouter à l’agenda, notamment un point sur l’évolution des dispositifs portables de la marque et des informations supplémentaires concernant le « Project Moohan », un casque développé en collaboration avec Google pour sa plateforme Android XR.

L’événement débutera à 13h00, heure de l’Est (ET) / 10h00, heure du Pacifique (PT), et se déroulera en direct depuis San José, tout en étant diffusé en ligne pour le reste du monde. Les curieux pourront suivre cette présentation via un flux en direct sur Samsung.com, dans la section presse de la marque, ou encore sur YouTube.