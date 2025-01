Partager Facebook

Après quatre ans d’une attente qui nous a paru interminable, le nouveau roman de Mathieu Menegaux est désormais disponible sur les rayons. Intitulé « Impardonnable », le récit oppose deux faces d’une même tragédie : le délit de fuite après un accident de la route sous influence de l’alcool et le décès de la victime. Il y a Anna dont la fille a été fauchée par une voiture alors qu’elle était vélo. Le coupable a écopé d’une peine dérisoire. De l’autre côté, il y a Paul qui, en état d’ivresse, a renversé un jeune homme qui a perdu la vie. Depuis il a tout perdu : sa femme, ses enfants, son travail, sa liberté.

Le récit est bâti sur l’alternance des voix de Anna et de Paul. Mathieu Menegaux a l’art de nous plonger dans la psyché des personnages, de nous livrer leurs pensées, de nous faire éprouver leurs sentiments, de nous faire ressentir ce qu’ils traversent après la tragédie qui a bouleversé leur vie. Anna est broyée par la tristesse, mais aussi étouffée par la colère et la rage. Elle est ulcérée par un verdict qu’elle qualifie de pacotille: « l’assassin de sa fille » est condamné à porter un bracelet électronique durant un an, mais il ne passera pas par la case prison. « Tout ça pour ça », se dit-elle, en hurlant à l’injustice. Elle se rend compte que le procès, attendu pendant dix-huit mois et dans lequel elle avait mis tant d’espoir ne lui apporte rien, ne soulage en rien sa peine incommensurable. De son côté, Paul que rien ne prédestinait à un tel drame voudrait de toutes ses forces réparer mais comment le faire derrière les barreaux d’une prison ? Il vit enfermé dans la culpabilité et brisé par sa lâcheté.

Dans ce sixième roman, Mathieu Menegaux reprend les thèmes qui lui sont chers : les vies qui basculent et celui de la justice dans nos sociétés.

Extrêmement bien documenté, l’ouvrage montre les limites et les impasses de la justice punitive. Il livre un plaidoyer de la justice restaurative qui permet aux parties de se rencontrer, se parler, s’écouter.

La rencontre d’Anna et de Paul permettra-t-elle à Anna de sortir de son obsession de vengeance et de retrouver foi en l’humanité? A la place d’Anna, resterait-on dans un ressentiment éternel ou pardonnerait-on?

Magnifiquement écrit et regorgeant de formules choc, l’ouvrage a été sélectionné parmi les 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire.

Avec « Impardonnable » Mathieu Menegaux nous livre un nouveau chef d’œuvre.