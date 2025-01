Avis – Samsung Galaxy Ring

Partager Facebook

Après plusieurs années d’attente, la première bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring, est enfin disponible à la vente. Un produit longuement anticipé, qui ambitionne de rivaliser avec les autres anneaux de santé déjà bien implantés sur le marché, tels que ceux d’Oura. Mais qu’en est-il réellement ? Pour le savoir, plongeons dans un test détaillé de ce nouveau bijou technologique.

La Samsung Galaxy Ring, comme son nom l’indique, se présente sous la forme d’un anneau connecté destiné à être porté en permanence. Son principal objectif ? Assurer le suivi de l’activité physique quotidienne, mais surtout, évaluer des paramètres cruciaux tels que le sommeil, la récupération et d’autres données de santé de base. Dans un secteur dominé par des marques bien établies, comme la société Oura, la bague de Samsung parviendra-t-elle à se distinguer ?

Un Design Subtil mais Audacieux

La Galaxy Ring se décline en 11 tailles, allant de l’US 5 à l’US 15, et propose trois coloris : noir mat, argenté mat et doré brillant. Toutefois, un petit bémol réside dans l’absence de tailles françaises standard, obligeant ainsi l’utilisateur à tester l’anneau avant de passer commande. Heureusement, Samsung met à disposition un système de baguier — un kit de taille composé de 11 anneaux en plastique, permettant de déterminer la taille idéale.

Le design de la Galaxy Ring est résolument minimaliste et discret. D’une largeur de 7 mm, elle se révèle légèrement plus fine que certaines de ses concurrentes, telles que l’Oura Ring 3 (7,9 mm) ou l’Ultrahuman Ring Air (8,1 mm). En raison de son alliage de titane, la bague est d’une légèreté remarquable, oscillant entre 2,3 et 3 grammes selon la taille choisie. L’épaisseur de l’anneau (2,6 mm) se situe dans la moyenne des produits similaires. Samsung a opté pour une forme concave, plus fine au centre qu’aux bords. Un choix audacieux qui peut déstabiliser, mais qui, du moins, assure à la Galaxy Ring un caractère distinctif. Personnellement, ce design particulier m’a semblé un peu trop anguleux et j’aurais préféré une forme plus arrondie.

Fonctionnalités et Utilisation

À l’intérieur de l’anneau, une surface transparente abrite les capteurs, entourée de trois petites excroissances destinées à optimiser le contact avec la peau. Toutefois, cette transparence a ses inconvénients : en usage nocturne, la bague émet parfois une faible lumière, perturbant ainsi le sommeil. Une finition opaque aurait été préférable pour plus de discrétion.

Le modèle présente une petite barre en relief qui permet de repérer, au toucher, la partie intérieure de la bague, ce qui assure un bon positionnement sans ambiguïté. Cette subtilité est appréciable, notamment la nuit.

La Galaxy Ring bénéficie d’une certification IP68, garantissant son étanchéité à l’immersion, et peut ainsi être portée en toute sécurité lors de baignades ou de séances de natation en piscine. Elle bénéficie également d’une étanchéité 10 ATM, offrant une protection jusqu’à des profondeurs importantes.

Chargement et Autonomie

La bague est livrée avec un boîtier de charge innovant, à la fois compact et transparent, qui permet de voir la couleur de l’anneau lorsqu’il est rangé pour la recharge. D’une taille de 4,9 x 4,9 x 2,5 cm, il peut facilement se glisser dans un sac ou une poche. Le boîtier est équipé d’une batterie permettant de recharger la Galaxy Ring en déplacement, sans avoir à attendre le branchement à une prise de courant.

L’autonomie de la Galaxy Ring est annoncée entre six et sept jours, en fonction des tailles. Après une semaine de test, nous avons pu constater que, même en activant les paramètres les plus gourmands en énergie, tels que la mesure de la saturation en oxygène dans le sang ou la température de la peau durant le sommeil, la bague a tenu cinq jours et 18 heures avant de nécessiter une recharge — un résultat tout à fait satisfaisant.

Mesures de Santé et Suivi Sportif

La Galaxy Ring est équipée de plusieurs capteurs permettant de suivre divers paramètres physiologiques : un accéléromètre pour les mouvements, un capteur optique pour la fréquence cardiaque, un oxymètre pour la SpO2, ainsi qu’un capteur de température. Ces informations sont ensuite utilisées pour fournir des données dérivées, comme la variation de la fréquence cardiaque, le temps de sommeil ou la fréquence respiratoire.

L’anneau est conçu pour être porté tout au long de la journée et de la nuit, avec pour objectif de mesurer des indicateurs essentiels à la santé, notamment le stress et la qualité du sommeil. Le suivi du sommeil est assez précis, notamment concernant la durée totale de sommeil et les horaires de coucher et de lever. L’application Samsung Health propose même un coaching personnalisé, avec des recommandations adaptées.

Un des ajouts notables est le « score d’énergie », qui calcule chaque matin un indice sur la qualité de votre récupération, en fonction de la qualité de votre sommeil, de votre fréquence cardiaque et de votre activité physique. Ce score, bien qu’intéressant, reste assez général et pourrait gagner en précision à mesure que l’utilisateur accumule des données sur plusieurs semaines.

En matière de sport, la Galaxy Ring peut suivre la fréquence cardiaque en temps réel, bien que son manque de GPS limite son utilisation pour des suivis plus complets d’activités extérieures comme la course à pied. Néanmoins, pour les sessions de course à pied, ses résultats se révèlent proches de ceux d’une montre de sport dédiée, comme la Garmin Forerunner 255, même si elle affiche une légère tendance à surestimer le nombre de pas.

Conclusion

La Samsung Galaxy Ring s’impose comme un appareil à la fois élégant et performant, conçu pour un suivi de santé quotidien précis. Bien que sa compatibilité se limite actuellement aux smartphones Android (et plus particulièrement aux appareils Samsung pour certaines fonctionnalités), elle se distingue par sa légèreté, son confort de port, et son autonomie satisfaisante. Si son design particulier ne conviendra pas à tous, elle constitue néanmoins une option intéressante pour ceux qui recherchent un suivi de santé discret et fiable, sans les contraintes d’une montre connectée. Prix indicatif constaté ce jour sur le web : CHF 430.-