Samsung lance sa nouvelle gamme de téléviseurs en Suisse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les nouveaux téléviseurs Samsung sont disponibles en précommande en Suisse dès aujourd’hui. Outre une qualité d’image époustouflante, les téléviseurs Neo QLED et OLED de cette année mettent l’accent sur la connectivité et la personnalisation de l’expérience utilisateur.

La gamme de téléviseurs 2023 de Samsung est disponible en précommande dès aujourd’hui. Parmi ces nouveaux téléviseurs, on trouve notamment les Neo QLED 8K et 4K ainsi que deux séries OLED. Afin de rendre l’expérience télévisuelle plus durable, les téléviseurs de 2023 sont livrés avec la très pratique télécommande SolarCell, fabriquée à partir de plastique marin recyclé et ne nécessitant plus de piles.



Neo QLED 8K: un univers visuel fascinant de contrastes et de détails

Le Neo QLED 8K garantit aux utilisatrices et utilisateurs des images fascinantes, contrastées et détaillées. À l’origine de cette qualité d’image unique, la technologie Quantum Matrix Pro.¹ Noirs profonds et blancs purs sont également au rendez-vous, un rendu possible grâce au contrôle précis de l’éclairage des Quantum Mini-LED via un traitement sur 14 bits et des fonctions de suréchantillonnage pilotées par IA au moyen de 64 réseaux neuronaux.



Le design minimaliste Infinity One présente un profil de tout juste 15 mm. L’image atteint quasiment les bords de l’écran en hauteur comme en largeur de l’écran Infinity Screen², d’où la quasi-invisibilité des bords noirs. Grâce à l’Attachable Slim One Connect Box, qui relie téléviseur et Box via un seul câble, fini les enchevêtrements.



Le Neo QLED 8K offre également tout le nécessaire à une expérience vidéoludique optimale: 4 ports HDMI 2.1, VRR, ALLM ou Freesync Premium Pro. Le Motion Xcelerator Turbo permet un taux de rafraîchissement fluide jusqu’à 144 Hz.³



Les Neo QLED de Samsung sont dotés d’une dalle haute définition et d’un algorithme développé par Samsung qui prend en charge le nouveau rééchantillonnage Auto HDR. Cette fonctionnalité fait appel à une technologie d’apprentissage profond basée sur l’IA pour analyser et appliquer des effets High Dynamic Range (HDR) en temps réel au contenu Standard Dynamic Range (SDR), afin de restituer un contenu lumineux et dynamique dans n’importe quel environnement.

Neo QLED 4K: des performances de jeu exceptionnelles

Grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz⁴, les amateurs de jeux vidéo peuvent également compter sur le Neo QLED 4K pour jouer en toute fluidité, même lorsque l’action est effrénée. Le son Dolby Atmos®, l’Object Tracking Sound Lite et Q-Symphony garantissent également une expérience sonore irréprochable qui immerge immédiatement les utilisatrices et utilisateurs dans l’action.



Grâce au processeur Neural Quantum 4K, les utilisatrices et utilisateurs bénéficient de la meilleure qualité d’image 4K. Luminosité saisissante et couleurs intenses sont de la partie: la puissante technologie d’upscaling piloté par IA permet de s’adapter à toutes les conditions de visionnage.



Les designs minimalistes Infinity One Design (QN95C) et Neo Slim (QN90C, QN85C) séduisent également sur le plan visuel.

L’OLED restitue noirs profonds et couleurs éclatantes

Les séries OLED de 2023 signées Samsung s’appuient sur les points forts de la technologie OLED et les combinent à celle des Quantum Dots. Les utilisatrices et utilisateurs obtiennent ainsi des noirs profonds, des blancs immaculés et des coloris éclatants dans toutes leurs nuances. Les performances en termes de luminosité et de colorimétrie ont également été améliorées par rapport aux modèles précédents.



Grâce au processeur Neural Quantum, allié à la technologie d’upscaling pilotée par IA, on obtient une luminosité, des coloris, un contraste et des détails plus vrais que nature. Les séries OLED mettent également l’accent sur l’esthétique en adoptant le design Infinity One pour le S95C et le design Laser Slim pour le S90C, et en proposant le son Dolby Atmos®. Le S95C est également équipé du boîtier Attachable Slim One Connect et d’un Brightness Booster pour une luminosité encore meilleure.



Cette série dispose d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Pour la première fois, les téléviseurs OLED Samsung sont certifiés compatibles AMD FreeSync Premium Pro.

L’esthétique luxueuse de The Frame

Samsung lance un nouveau Samsung Art Store amélioré dédié à The Frame. Autre nouveauté: un cadre métallique conçu pour The Frame, qui lui confère un look moderne et luxueux. Grâce à l’Auto Rotating Wall Mount & Stand, les images et vidéos s’apprécient également en mode portrait. The Frame à écran mat est également disponible au format 32 pouces.

Une expérience home cinema à l’audio convaincant

Les nouveaux téléviseurs et barres de son vedettes de Samsung incluent une fonction de rééchantillonnage audio permettant d’obtenir des voix claires, des sons ambiants immersifs et un volume sonore adapté aux contenus.



La barre de son vedette HW-Q990C restitue un son 11.1.4 canaux et prend en charge Dolby Atmos, avec un total de 22 haut-parleurs d’une puissance totale de plus de 600 watts. Elle est également équipée de haut-parleurs arrière à rayonnement indirect. La HW-Q990C est le produit phare de la nouvelle gamme de barres de son Q, qui sont toutes équipées du Dolby Atmos. La nouvelle technologie Q-Symphony améliore continuellement le son. Pour ce faire, la barre de son exploite l’unité de traitement neuronal du téléviseur afin d’analyser les signaux audio et de traiter l’information avec précision.

Un accès gratuit au meilleur du divertissement avec TV Plus

Samsung propose Samsung TV Plus sur tous ses téléviseurs connectés. Ce service gratuit de (FAST) télévision et de vidéo à la demande financé par la publicité propose plus de 1’800 chaînes à l’international, dont plus de 50 chaînes détenues et exploitées par Samsung, et couvre 24 pays et 465 millions d’appareils dans le monde via les téléviseurs et appareils mobiles de la firme. Il s’agit d’un service gratuit ne nécessitant aucun téléchargement, abonnement ou équipement supplémentaire.⁵



Disponibilité

Les nouveaux téléviseurs Neo QLED et OLED, les nouveautés destinées à The Frame ainsi que les nouvelles barres de son sont disponibles dès maintenant sur le marché suisse et à la commande sur la boutique en ligne Samsung. Les appareils seront disponibles à partir d’avril.⁶



Promotion précommande

La campagne de précommande des téléviseurs Neo QLED et OLED 2023 débute aujourd’hui dans toute la Suisse: en cas de précommande, les clientes et clients reçoivent gratuitement un exemplaire de The Freestyle, un projecteur connecté, compact et portable.