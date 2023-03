Tchia illustre ses défis et ses combats en vidéo

Partager Facebook

Votre périple dans l’univers magnifique de Tchia ne sera pas de tout repos. Les Maano, créatures maléfiques faites de bois et de tissu, obéissent au chef tyrannique de l’archipel, Meavora : elles hantent les lieux et requièrent toute votre créativité – enflammée – pour être annihilées. Awaceb illustre aujourd’hui son principe de « combat évasif » au travers d’une nouvelle vidéo de gameplay pour son jeu d’aventure particulièrement attendu.

Pas de flingue ou d’arme furieuse pour Tchia : pour échapper à ses ennemis et terrasser les Maano pour de bon, l’héroïne du jeu profite de sa fidèle fronde et de sa capacité à transférer son âme dans les animaux et objets les plus divers. Projeter son esprit dans une lanterne – ou tout autre objet inflammable – et se balancer sur un ennemi n’est pas très conventionnel, mais reste la méthode la plus amusante pour se débarrasser de ces créatures. Bien entendu, un bidon d’essence ou un pain de dynamite feront également l’affaire pour celles et ceux qui préfèrent les feux d’artifices !

La difficulté de Tchia va crescendo. Les forteresses Maano sont bien plus difficiles à détruire que les petits campements : elles mettront votre créativité et votre agilité à rude épreuve, puisqu’il vous faudra détruire l’ensemble des piles de tissus qui constellent les lieux pour empêcher les Maano de réapparaître. De nombreuses épreuves vous attendent également dans les Sanctuaires Totem, dont les défis variés vous permettront de mesurer et d’atteindre le plein potentiel de Tchia.

Tchia est un jeu bac à sable en monde ouvert qui invite les joueurs et joueuses à vivre l’aventure de leur vie, dans un univers largement inspiré par la Nouvelle-Calédonie : explorez les profondeurs de l’océan et ne faites qu’un avec la nature grâce à la mécanique de transfert d’âme, qui vous permet d’incarner plus de 30 animaux et plusieurs centaines d’objets différents. L’environnement est votre meilleur outil d’exploration !

Tchia sortira le 21 mars 2023 sur PC via Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5. Tchia sera également disponible dès sa sortie avec les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium.