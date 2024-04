Samsung présente sa dernière gamme d’appareils électroménagers avec une connectivité améliorée et des fonctions IA

Partager Facebook

AI Family Hub™ 1 : le réfrigérateur 4 portes et son écran LCD de 21,5″ AI permet de consulter des recommandations de recettes et d'écouter de la musique

Bespoke Jet Bot Combo™ AI : le robot avec des fonctions améliorées par AI et Clean Station Steam+

Lave-linge Bespoke AI 11kg : nouvelle gamme de lave-linge encore plus efficaces que la classe d'efficacité énergétique A2

Samsung présente aujourd’hui sa dernière gamme d’appareils électroménagers lors de l’événement mondial « Welcome to BESPOKE AI » qui se déroule à Séoul, Paris et New York. Samsung montre comment la connectivité des produits présentés peut améliorer l’expérience globale à la maison et comment l’IA améliore les performances des appareils. Les nouveaux produits basés sur l’IA dans les domaines de la cuisine, de la lessive et du nettoyage sont dès à présent disponibles en Suisse.

La gamme de produits Samsung BESPOKE est synonyme d’adaptabilité et de personnalisation à grande échelle. Cela va de la palette de couleurs Bespoke pour les différents produits aux innombrables possibilités d’une expérience utilisateur largement sur mesure et personnalisée, afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent également réaliser leurs idées individuelles d’une maison connectée.

« Depuis le premier lancement de BESPOKE en 2019, Samsung a démontré comment les appareils électroménagers peuvent être personnalisés afin de s’intégrer de manière transparente dans la vie quotidienne et le style de vie de nos utilisatrices et utilisateurs, explique JH Han, vice-président, CEO et directeur de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronics lors de l’événement médiatique ‹ Welcome to BESPOKE AI › à Séoul. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, nous partageons désormais notre vision avec de nouveaux produits qui font passer l’expérience Bespoke au niveau supérieur grâce à une connectivité améliorée et à des fonctions AI. En particulier, avec des écrans ajoutés au réfrigérateur, par exemple, les appareils Bespoke deviennent une plateforme de divertissement ainsi qu’un centre de contrôle pour d’autres appareils connectés via SmartThings ».

De nouvelles expériences de vie grâce à l’IA

Avec le Wi-Fi intégré, les caméras internes, les puces IA et l’application SmartThings, les derniers appareils Bespoke de Samsung offrent des fonctionnalités et une connectivité avancées pour poser les bases d’une maison vraiment intelligente.

Mobile Smart Connect est une nouvelle fonctionnalité qui envoie une notification à son smartphone lorsque celui-ci se trouve à proximité immédiate d’un appareil ménager enregistré. La notification contextuelle de Mobile Smart Connect contient un menu de commande rapide qui permet d’exécuter les principales fonctions de l’appareil ménager directement via le smartphone, de sorte que les utilisatrices et utilisateurs n’aient plus besoin de chercher la télécommande proprement dite3 dans toute la maison.

Lors de l’événement « Welcome to BESPOKE AI », Samsung présente également la nouvelle fonctionnalité « Calm Onboarding ». Celle-ci permet d’éviter l’enregistrement des produits en les enregistrant directement dans l’application SmartThings. Tous les produits achetés sous un compte Samsung sont ainsi enregistrés sur le compte de l’utilisatrice ou de l’utilisateur sur Samsung.com.

Pour assurer la sécurité des utilisatrices et utilisateurs d’appareils électroménagers hyperconnectés, Samsung a également mis en avant sa plateforme de sécurité complète Knox Matrix, qui protège les données sur les appareils connectés. Le réfrigérateur à quatre portes avec AI Family Hub™4 a été le premier produit du secteur à recevoir la mention « Diamond » pour ses fonctions de sécurité IoT de la part d’UL Solutions, une société de premier plan au niveau mondial dans le domaine des sciences de la sécurité, qui examine chaque année des centaines de publicités. D’autres modèles de Family Hub utilisant la même technologie5 et le Bespoke Jet Bot Combo™ AI ont également reçu la même vérification.

L’IA élargit l’éventail des fonctions des appareils électroménagers Samsung

Lors de la conférence de presse à Séoul, Paris et New York, les gammes de produits des appareils qui seront lancés sur chaque marché ont été présentées. Il s’agit notamment des appareils suivants, qui seront également introduits sur le marché suisse :

Cuisiner : Bespoke French Door Refrigerator avec AI Family Hub™, Hybrid Refrigerator, Bespoke Infinite Induction Line

Bespoke French Door Refrigerator avec AI Family Hub™, Hybrid Refrigerator, Bespoke Infinite Induction Line Lavage à la machine : Lave-linge Bespoke AI

Lave-linge Bespoke AI Aspirateur : Bespoke Jet Bot Combo™ AI, Bespoke Jet AI™

Le réfrigérateur à 4 portes françaises avec AI Family Hub™6 est le centre de contrôle primaire pour tous les aliments et relie le réfrigérateur aux autres appareils de la maison. Le grand écran LCD situé sur le panneau avant droit du réfrigérateur AI Family Hub™7 est la clé d’une expérience AI intuitive, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de consulter des recommandations de recettes et de diffuser de la musique et des vidéos pour se divertir dans la cuisine. Le réfrigérateur à 4 portes françaises et AI Family Hub™ est équipé d’AI Vision Inside8, qui utilise une caméra interne pour détecter 33 aliments frais placés et retirés du réfrigérateur. Les aliments détectés sont répertoriés et gérés sur l’écran du Family Hub™ et peuvent également être vérifiés sur l’application SmartThings9. En Suisse, le Bespoke French Door Refrigerator avec AI Family Hub™, est disponible dès maintenant à partir de 4’299 CHF (prix de vente conseillé).

Un autre produit clé est le Bespoke Jet Bot Combo™ AI, un robot avec des fonctions améliorées par l’AI, comme la reconnaissance intelligente AI et Clean Station Steam+, pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage avec moins d’efforts. La reconnaissance AI intelligente fonctionne de différentes manières. La reconnaissance d’objets AI utilise le modèle AI Deep Neural Network (DNN) et la caméra pour reconnaître différents objets10, dont les personnes11, les animaux domestiques12 et les objets difficiles à reconnaître comme les câbles téléphoniques fins, les tapis ou les moquettes. La reconnaissance IA du sol détecte le type de sol à nettoyer et, si des tapis sont détectés, le robot aspirateur décide de soulever sa serpillière ou de la laisser à son poste afin d’éviter de salir le tapis avec la serpillière humide. Des informations sur la disponibilité et le prix en Suisse suivront.

L’économie d’énergie étant un critère important sur le marché européen, l’événement parisien « Welcome to BESPOKE AI » a également été l’occasion de présenter le nouveau réfrigérateur bahut extra-large à haute efficacité énergétique13 et la gamme de lave-linge. Le réfrigérateur-congélateur extra-large est le premier de son genre sur le marché européen à obtenir la note A selon les normes européennes en matière d’énergie. Ceci est dû aux solutions uniques de Samsung, qui réduisent la consommation d’énergie de 56 % par rapport à un modèle traditionnel14. La nouvelle gamme de lave-linge comprend plusieurs modèles à faible consommation d’énergie de classe énergétique A. Le modèle particulièrement économe en énergie est équipé de la Bubble Shot Technology, qui permet d’économiser de l’énergie en faisant monter l’eau dans le tambour et en la pulvérisant sur le linge.

En outre, Samsung est la première entreprise du secteur à intégrer l’IA générative dans les appareils ménagers. Bixby, l’assistant vocal de Samsung, joue notamment un rôle clé dans ce processus. L’IA générative permet à Bixby d’aller plus loin que sa capacité actuelle à exécuter une commande à la fois, à comprendre des phrases complexes et à tenir des conversations naturelles. Tout d’abord, il est capable de comprendre des commandes composées telles que « Mettre la climatisation en mode ‹ Wind Free › et me dire quel temps il fait ». Ainsi, si les utilisatrices et utilisateurs demandent à Bixby d’éteindre le purificateur d’air, puis ajoutent « Oh, et la télévision aussi », Bixby pourra exécuter les deux demandes. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent également compter sur Bixby pour suggérer des solutions en disant simplement « le salon me semble humide » et en demandant : « Que dois-je faire de toutes les pommes de terre que j’ai achetées hier ? », Bixby interprète ces tâches à multiples facettes et répond naturellement à ces sollicitations.

Vers l’avenir des appareils électroménagers durables

Samsung ne s’est pas seulement engagé à offrir une meilleure expérience à domicile, mais aussi à développer des produits qui peuvent contribuer à créer un avenir meilleur pour l’environnement et la société dans son ensemble. Avec SmartThings Energy, il est facile de surveiller et de contrôler la consommation d’énergie des appareils Samsung connectés. Dans un avenir proche, Samsung prévoit également de lancer ses nouveaux Samsung Rewards, qui permettront aux utilisatrices et utilisateurs de recevoir des tampons chaque jour s’ils économisent une certaine quantité d’énergie grâce au mode AI Energy. Les tampons collectés peuvent être convertis et utilisés sur Samsung.com, dans le Samsung Galaxy Store et sur d’autres plates-formes d’achat Samsung.

Afin de réduire la fréquence de remplacement des appareils, Smart Forward offre aux utilisatrices et utilisateurs de Samsung Bespoke la technologie et la sécurité les plus récentes. Ce service, annoncé pour la première fois lors de l’événement, apporte les dernières fonctions et systèmes d’exploitation sur tous les appareils Bespoke grâce à des mises à jour logicielles régulières.

En tant qu’entreprise leader dans le secteur de l’électroménager, Samsung a annoncé son objectif d’utiliser les technologies de la prochaine génération non seulement pour fabriquer des produits innovants mais également pour prolonger le cycle de vie des produits, réduir la fréquence de leur remplacement et contribuer à la préservation des ressources et au recyclage. Voici quelques-unes des méthodes présentées lors de la conférence de presse : AI Hybrid Cooling utilise, en plus du compresseur, des composants thermoélectriques haute performance nouvellement installés selon le principe de Peltier, qui permettent d’améliorer l’efficacité et la performance du refroidissement, ainsi que les filtres à faible entretien pour les purificateurs d’air, qui rendent l’achat ou le remplacement de filtres superflu.

Samsung s’efforce d’adopter des pratiques plus durables dans la fabrication de ses produits Bespoke, depuis le choix des matières premières jusqu’à la structure de conception de chaque modèle. Samsung utilise de la résine recyclée dans les pièces en plastique de ses appareils et s’est fixé pour objectif de fabriquer 50 % des pièces en plastique à partir de résine recyclée d’ici 2030 et toutes les pièces en plastique d’ici 2050.

La sécurité des produits est également un facteur important auquel Samsung accorde la priorité. L’entreprise s’efforce d’obtenir et d’étendre les certifications afin de démontrer sa responsabilité en matière de produits dans toutes les catégories d’appareils, y compris la certification de risque d’incendie réduit (RFR) pour les nouveaux produits. Cela permet de garantir que les appareils sur mesure sont conçus de manière à prévenir efficacement les cas d’incendie causés par les produits.

1 AI Family Hub™, 32″ (Amérique du Nord, Amérique latine), AI Family Hub™, 21,5″ (Europe)

2 Par rapport à la valeur limite pour atteindre la classe A, économies d’énergie basées sur des tests internes de Samsung.

3 Disponible pour le Jet Bot Combo™ AI

4 Il s’agit d’un nom global, les désignations varient selon les régions. Bespoke 4-Door Flex™ Refrigerator avec AI Family Hub™+ (Amérique du Nord), Bespoke 4-Door French Door Refrigerator avec AI Family Hub™+ (Amérique latine)

5 RF**DB99****, RF**DB95****, RF**DG9H****, disponibles en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Australie, en Corée.

6 Cela ne signifie pas que tous les services disponibles sur le Bespoke 4-Door Flex™ Refrigerator with AI Family Hub™+ sont des IA ou génèrent des informations ou des résultats à l’aide d’IA. Les services/fonctions qui utilisent des modèles d’apprentissage en profondeur sont limités à 1) AI Vision Inside et 2) la fonction de recommandation de recettes, disponibles sur Samsung Food

7 AI Family Hub™, 32″ (Amérique du Nord, Amérique latine), AI Family Hub™, 21,5″ (Europe)

8 À partir de mars 2024, AI Vision Inside pourra reconnaître 33 aliments tels que les fruits et légumes frais. Si l’aliment n’est pas reconnaissable, il peut être listé comme produit inconnu. AI Vision Inside ne peut pas reconnaître ou lister les aliments dans les compartiments de la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Il reconnaît les aliments sur la base de modèles d’apprentissage en profondeur qui peuvent être régulièrement mis à jour pour améliorer la précision.

9 L’application SmartThings est disponible pour les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Vous devez utiliser le même compte de connexion sur tous les appareils.

10 La détection d’objets peut être affectée par la forme d’un objet ou les conditions environnementales. Seuls certains types d’objets peuvent être détectés. Exemple d’objets : Climatisation (appareil sur pied), réfrigérateur, BESPOKE (réfrigérateur/lave-vaisselle), télévision, lave-linge/sèche-linge, purificateur d’air, AirDresser, canapé, lit, bibliothèque, table, excréments d’animaux, câble électrique, serviette/chaussettes, tasse, verre, bouteille, bol, vase, tapis de sol, tapis, garde-robe, chaussures, socle, balance, rallonge électrique, meuble avec barre transversale, pieds de meuble, fauteuil roulant, boule de poils, câble de smartphone, tache, seuil et ouverture de porte. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

11 Il détecte uniquement la présence d’une personne à l’aide d’indicateurs visuels généraux et ne peut pas identifier des personnes individuelles . Les possibilités de reconnaissance peuvent être limitées si le corps entier d’une personne n’est pas visible. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

12 Seuls les chiens et les chats peuvent être détectés. Il ne détecte la présence d’un animal domestique qu’à l’aide d’indicateurs visuels généraux et ne peut pas identifier les animaux domestiques individuellement. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Les possibilités de détection peuvent être limitées par la posture ou la position d’un chat. La capacité à détecter un animal domestique peut varier en fonction du type d’animal et de l’environnement domestique.

13 Supports pour réfrigérateurs de grande capacité et d’une largeur de 70 cm ou plus, équipés d’un compartiment congélateur.

14 En comparaison avec RL435ERBAS8/EF