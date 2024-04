Children of the Sun tire à vue dans sa nouvelle bande-annonce

Le puzzle balistique tordu Children of the Sun, développé en solo par le tireur d’élite indé René Rother, sortira sur PC le 9 avril. Pour goûter à l’action subtile et en apprendre plus sur cette proposition déconcertante, plongez dans cette vidéo « What the Facts » :

Children of the Sun est un road trip psychédélique qui mélange tir de précision et casse-tête dans un twist de gameplay aussi machiavélique que génial : vous ne pouvez tirer qu’une seule balle par niveau.

Grâce aux pouvoirs télékinésiques de LA FILLE, cette balle peut être dirigée après impact, déviée autour des obstacles et bien plus encore…

Ce cocktail explosif de tir tactique, de résolution de puzzle et d’infiltration légère offre une expérience semblable à aucune autre, que le système de scoring et les classements en ligne rendent parfaitement rejouable.