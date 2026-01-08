Samsung présente sa vision « Your Companion to AI Living » au CES 2026

Partager Facebook

Zurich, le 8 janvier 2026 – Samsung a présenté sa vision « Your Companion to AI Living » lors de l’événement « The First Look », organisé dans le cadre du CES 2026. L’événement était axé sur la philosophie de Samsung selon laquelle l’IA sert de base pour relier des domaines importants tels que la recherche, la conception des produits, l’exploitation et l’expérience utilisateur.

TM Roh, CEO et responsable de la division Device eXperience (DX), a présenté les ambitions de l’entreprise visant à jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l’IA. Il a également expliqué comment Samsung, grâce à son vaste écosystème intelligent et interconnecté, rend l’IA accessible au quotidien. Cette approche offre aux utilisatrices et utilisateurs une large palette de fonctionnalités pour le quotidien.

« À travers Mobile eXperience, Visual Display, les appareils électroménagers et les services, Samsung crée une expérience cohérente et personnalisée, déclare Roh, vice-président. Grâce à notre écosystème mondialement interconnecté et à notre approche consistant à intégrer l’IA dans toutes les catégories d’appareils, Samsung est idéalement positionné pour proposer des expériences d’IA porteuses de sens au quotidien. »



Entertainment Companion : bien plus qu’une télévision

SW Yong, président et directeur de la division Visual Display (VD) chez Samsung Electronics, et Sukhmani Mohta, directeur du marketing et des partenariats de la division VD chez Samsung Electronics America, ont montré comment les écrans Samsung allient excellence matérielle et l’intelligence visuelle pour offrir un véritable compagnon pour le divertissement. Fort de 20 ans d’expertise dans le domaine de la télévision, Samsung a développé une gamme complète de téléviseurs intelligents qui offre aux utilisatrices et utilisateurs une nouvelle forme d’interaction avec leur téléviseur.

Le cœur de la gamme d’écrans est le Micro RGB 130 pouces, qui représente une avancée significative en matière de taille et de qualité d’image et sera également disponible en Suisse. Il représente une nouvelle étape dans le développement du rendu des couleurs et offre un spectre des couleurs particulièrement large et riche en détails. Son design Timeless Frame minimise les distractions et met l’image au premier plan avec une élégance épurée. Une source lumineuse RVB microscopique garantit une qualité d’image particulièrement élevée, chaque minuscule diode rouge, verte et bleue émettant indépendamment afin de produire des couleurs dans leur forme la plus pure et la plus naturelle. Le Micro RGB AI Engine Pro permet un contrôle précis des couleurs RVB et offre une qualité d’image dynamique dans chaque scène.

Pour améliorer encore cette expérience visuelle, le Vision AI Companion (VAC)1 utilise la technologie IA pour accompagner les utilisatrices et utilisateurs et enrichir leur vie partout dans toute la maison. Grâce au VAC, les utilisatrices et utilisateurs reçoivent des recommandations personnalisées sur ce qu’ils devraient regarder, écouter ou même manger, élargissant ainsi l’expérience télévisuelle bien au-delà du simple visionnage.

Samsung propose en outre des modes intuitifs pour personnaliser l’expérience de visionnage. Pour les fans de football, l’AI Soccer Mode Pro garantit une journée de match passionnante grâce à l’optimisation de l’image et du son par IA, avec une qualité digne d’un stade. Le AI Sound Controller Pro permet d’augmenter ou de réduire le volume du public, des commentaires ou de la musique de fond, créant une expérience audio personnalisée pour les émissions de télévision et les films. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent simplement utiliser des commandes vocales, et chaque téléviseur équipé du VAC – notamment Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED et UHD – les exécute en fonction du contexte.

Samsung, leader mondial du marché des barres de son depuis 11 années consécutives, complète cette année sa gamme avec deux nouveautés : les deux enceintes WiFi Music Studio 5 et Music Studio 7. Ces modèles prennent en charge une plus large gamme de configurations de systèmes audio, améliorent la qualité audiovisuelle et rehaussent l’esthétique de chaque pièce. Chaque modèle reprend le concept intemporel du « Dot » du célèbre designer Erwan Bouroullec, inspiré d’un symbole universel issu de la musique et de l’art, et ancré dans l’esthétique caractéristique de Samsung.

Samsung a en outre présenté une série de nouveaux produits qui s’intègrent harmonieusement dans les espaces de vie et l’esthétique des utilisatrices et utilisateurs. Le nouvel OLED S99H ultrafin dispose d’un cadre affiné qui lui confère l’élégance d’un objet d’art. Le nouveau projecteur portable The Freestyle+ permet aux utilisatrices et utilisateurs de projeter des contenus sur les murs et les plafonds, ainsi que sur des surfaces irrégulières telles que des coins ou des rideaux.

La gamme de téléviseurs 2026 prend en charge HDR10+ ADVANCED2 et offre une luminosité améliorée, une optimisation de l’image et du son en fonction du genre, un ajustement intelligent des mouvements, un mappage tonal local avancé ainsi qu’une expérience de jeu optimisée. Avec la généralisation de HDR10+ auprès des principaux fournisseurs OTT, Samsung introduira HDR10+ ADVANCED dans sa gamme de téléviseurs 2026. En outre, tous les téléviseurs 2026 seront équipés de Samsung Eclipsa Audio, le nouveau système audio spatial de l’entreprise. Samsung a également présenté sa nouvelle gamme de moniteurs de jeu Odyssey, composée de cinq nouveaux modèles qui répondent à des exigences élevées en matière de résolution, de taux de rafraîchissement et de performances visuelles immersives. Menée par le premier Odyssey G9 6K 3D, la gamme 2026 propose plusieurs technologies d’affichage avancées pour les gamers, les créatrices et créateurs, notamment le prochain Odyssey G6 et trois nouveaux modèles Odyssey G8.

Au cœur de toutes ces innovations en matière d’affichage se trouve le puissant système d’exploitation Tizen OS. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent désormais bénéficier de sept ans de mises à jour du système d’exploitation, ce qui leur permet de continuer à faire évoluer leur téléviseur longtemps après son achat.

Home Companion : des appareils intelligents et connectés qui accompagnent les personnes tout au long de la journée

Cheolgi Kim, vice-président exécutif et directeur de la division Digital Appliances (DA) chez Samsung Electronics, et Elizabeth Anderson, responsable du marketing intégré, DA chez Samsung Electronics America (SEA), ont exposé la vision de l’entreprise, qui consiste à développer des appareils électroménagers devenant de véritables compagnons au quotidien, réduisant ainsi le stress lié aux tâches quotidiennes. Cheolgi Kim a également annoncé que SmartThings comptait désormais plus de 430 millions d’utilisatrices et utilisateurs dans le monde (état : décembre 2025), offrant à Samsung une portée et une profondeur d’informations qui constituent un avantage décisif par rapport aux autres marques.

Le nouveau réfrigérateur Bespoke AI Family Hub montre comment ces avantages sont mis à profit pour la recherche et le développement des appareils électroménagers Samsung. Le réfrigérateur à intelligence artificielle constitue le cœur du foyer et redéfinit désormais le quotidien grâce à une mise à niveau vers AI Vision, basée sur Google Gemini3. Cette mise à jour permet de dépasser les limitations précédentes en matière de reconnaissance des aliments et de suivre de manière fluide un nombre encore plus important d’aliments et de produits transformés lorsqu’ils sont placés dans le réfrigérateur ou retirés4. Cela facilite la planification des repas et des achats. Le Family Hub a remporté jusqu’à présent dix CES Innovation Awards. Les réfrigérateurs Samsung dotés d’IA ont reçu ce prix au cours des trois dernières années.

Grâce à la fonction « What’s for Today ? »5, les réfrigérateurs Samsung transforment la planification des repas en une expérience ludique en recommandant des recettes basées sur les ingrédients disponibles ou en proposant des suggestions aléatoires, réduisant ainsi l’effort nécessaire à la planification des repas. Les recettes sélectionnées apparaissent dans SmartThings Food, où les utilisatrices et utilisateurs obtiennent des instructions étape par étape pour commencer immédiatement la préparation. La recette choisie peut également être envoyée à des appareils de cuisson connectés pour lancer directement le processus. La fonction « Video to Recipe »6 simplifie davantage le processus en proposant des vidéos de cuisine recommandées et en les convertissant en étapes faciles à suivre, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de les consulter pendant la préparation sans avoir à mettre la vidéo en pause ou à revenir en arrière. Samsung a également présenté FoodNote7, un nouveau rapport hebdomadaire qui récapitule les habitudes alimentaires des utilisatrices et utilisateurs, des ingrédients les plus utilisés et suggestions de recettes jusqu’aux articles à racheter. De plus, Now Brief8 affiche davantage de widgets sur l’écran du Family Hub et peut, grâce à Voice ID9, distinguer les différents membres de la famille et afficher des contenus pertinents pour chaque personne. Toutes ces fonctionnalités interagissent pour fournir diverses informations utiles tout au long de la semaine.

Dans la buanderie, la Bespoke AI Laundry Combo élimine la nécessité de transférer les charges de linge, résolvant ainsi un problème ménager fréquent. Le modèle de cette année offre des fonctionnalitéss améliorées, telles qu’un cycle Super Speed plus rapide et une performance de séchage optimisée. De plus, le nouveau Bespoke AI AirDresser répond à un autre défi lié à l’entretien du linge. Il est équipé de la fonction Auto Wrinkle Care, qui utilise de puissants jets d’air et de vapeur pour défroisser les chemises. Il suffit aux utilisatrices et utilisateurs de suspendre le vêtement et d’attendre, ce qui réduit la charge lors des matinées chargées.

Dans toute la maison, le Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, alimenté par un processeur Qualcomm Dragonwing™, dispose d’un capteur stéréo 3D actif capable de détecter des liquides tels que le café, le jus ou même des liquides transparents comme l’eau10. Si la caméra facilite la navigation, elle permet également de surveillancer votre domicile lorsque vous n’êtes pas chez vous, grâce à des notifications concernant vos animaux domestiques ou toute activité suspecte11. De plus, grâce à l’assistant intelligent Bixby12, les utilisatrices et utilisateurs peuvent communiquer avec leur robot aspirateur en langage naturel pour lui assigner des tâches. Les appareils Samsung Bespoke AI ont reçu un CES Innovation Award pour leur niveau élevé de connectivité et d’intégration, qui constituent la base d’une expérience holistique basée sur l’IA.

Care Companion : d’une prise en charge réactive à une prévention proactive

Pour conclure, Praveen Raja, vice-président et directeur de la santé numérique chez Samsung Research America (SRA), a présenté la vision à long terme d’une gestion intelligente de la santé rendue possible par l’écosystème intégré d’appareils Samsung. La prévention en matière de santé passe ainsi d’une nécessité réactive à une opportunité proactive. Grâce à l’IA, les smartphones, appareils électroménagers, wearables et autres appareils connectés aideront les utilisatrices et utilisateurs à prévenir des problèmes de santé potentiels avant qu’ils ne surviennent.

Samsung s’est notamment fixé pour objectif de proposer des solutions de coaching santé personnalisé, comprenant des conseils en matière d’entraînement et de sommeil, ainsi que des recommandations de recettes basées sur les ingrédients disponibles dans le réfrigérateur.

Consciente de l’importance de la prévention en matière de santé, Samsung étend également ses capacités de détection de la démence grâce à des partenariats de recherche, dans le cadre desquels des wearables enregistrent des changements subtils de mobilité, de langage et d’interaction pouvant indiquer des changements cognitifs à long terme.

Samsung Knox et Knox Matrix constituent la base de cet écosystème hautement personnalisé et protègent les données des utilisatrices et utilisateurs à tous les égards. L’IA étant en constante évolution, Knox et Knox Matrix évoluent également. Afin de garantir la sécurité malgré ces changements constants, les systèmes de sécurité de Samsung identifient en permanence les risques liés à l’IA en renforçant la protection des données dans les processus d’apprentissage de l’IA et en validant les modèles par des analyses de type Red Team.

Les informations relatives à la disponibilité des produits présentés en Suisse seront communiquées en temps voulu.