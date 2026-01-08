CES 2026 : TCL dévoile une nouvelle génération de terminaux mobiles intelligents dotés d’écrans respectueux de la santé visuelle

Partager Facebook

Munich, 8 janvier 2026 – Acteur de premier plan dans le domaine des technologies d’affichage pour smartphones, tablettes et appareils connectés à forte valeur ajoutée, TCL a profité du Consumer Electronics Show 2026 de Las Vegas pour lever le voile sur une nouvelle vague de dispositifs NXTPAPER. Au cœur de cette présentation, le tout nouveau TCL NXTPAPER 70 Pro s’est imposé comme la vitrine technologique de la marque.

Par cette annonce, TCL consolide un peu plus sa position de chef de file en matière d’innovation dans l’univers des écrans mobiles. Héritier de quatre générations de développements NXTPAPER pionniers, ce modèle équipé de la technologie NXTPAPER 4.0 introduit une touche dédiée permettant de basculer instantanément entre différents modes d’affichage. L’objectif est clair : offrir un confort visuel durable, adapté à tous les usages quotidiens, dans un contexte de consommation numérique toujours plus intense.

Une expérience singulière, accessible d’une simple pression

Depuis l’avènement de la génération NXTPAPER 3.0, la touche NXTPAPER s’est imposée comme une signature ergonomique des appareils TCL. Grâce à ce bouton exclusif, l’utilisateur peut passer en un geste du mode papier couleur au mode papier encre, puis au mode encre maximal, retrouvant ainsi la sensation d’un support imprimé, tout en conservant la lisibilité et la netteté d’une interface moderne, qu’elle soit en couleur ou en noir et blanc.

Lorsque la concentration est de mise, l’activation du mode Max Ink transforme l’écran en affichage monochrome, idéal pour une lecture immersive, sans distraction. Ce mode se distingue également par son endurance remarquable : jusqu’à sept jours de lecture continue et 26 jours en veille. Il intègre par ailleurs une bibliothèque riche de contenus préinstallés, enrichie d’outils de lecture assistés par intelligence artificielle – structuration automatique, questions-réponses, livres audio et podcasts générés par IA – pour approfondir l’expérience cognitive. À tout moment, l’utilisateur peut revenir à un affichage couleur intégral afin de profiter de contenus multimédias dynamiques et de la navigation web.

Associé à un stylet T-Pen sensible à la pression et à faible latence, le NXTPAPER 70 Pro restitue une sensation d’écriture proche du papier. Les fonctions avancées de reconnaissance manuscrite, les mémos hors écran et les carnets ou couvertures générés par IA transforment l’appareil en un véritable espace de création. Pensé comme un outil tout-en-un, il conjugue travail, divertissement et expression artistique.

Un confort visuel optimisé pour chaque instant du quotidien

Certifié par des organismes internationaux tels que TÜV et SGS, le TCL NXTPAPER 70 Pro ambitionne de redéfinir les standards du confort visuel. Du premier regard posé sur l’écran au réveil jusqu’aux dernières consultations nocturnes, nos yeux sont sollicités en permanence, souvent au détriment de leur bien-être. Sécheresse oculaire, fatigue visuelle et surcharge cognitive sont devenues des maux largement répandus.

À l’instar du NXTPAPER 60 Ultra dévoilé en septembre, ce nouveau modèle intègre les piliers technologiques de la gamme : sept dispositifs de protection oculaire incluant l’éclairage naturel, l’absence de scintillement, le filtrage matériel de la lumière bleue, un affichage antireflet et anti-éblouissement, un mode de confort en faible luminosité, un respect du rythme circadien et la technologie TruePaper Restoration.

Qu’il s’agisse de consulter ses réseaux sociaux en plein soleil ou de répondre à des messages en extérieur, les reflets et la brillance constituent souvent un obstacle. Le NXTPAPER 70 Pro y répond par un écran combinant lithographie nanométrique et logiciels adaptatifs, garantissant une lisibilité optimale même en environnement lumineux.

En usage prolongé à l’intérieur, la lumière bleue nocive peut provoquer fatigue et vision trouble. Grâce à un filtrage matériel avancé, le NXTPAPER 70 Pro réduit cette composante à seulement 3,41 %, limitant sensiblement la sollicitation oculaire. La lumière polarisée circulaire (CPL), inspirée des propriétés de la lumière naturelle, offre des images riches et fidèles (ΔE < 1), tout en restant particulièrement douces pour les yeux. Ce confort est renforcé par une protection certifiée SGS pour les environnements à faible luminosité et par un affichage respectueux des cycles biologiques.

Capturer l’instant, sublimer la création

Sur le plan photographique, le NXTPAPER 70 Pro se dote d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et de pixels de 1,0 µm, capable de restituer finesse et précision dans toutes les situations. La caméra frontale de 32 mégapixels met en valeur les traits naturels tout en préservant l’authenticité des textures de peau.

Propulsé par la technologie d’imagerie MuseFilm développée par TCL, l’appareil ambitionne de transcender la photographie mobile. Chaque cliché cherche à saisir l’émotion de l’instant, transformant des scènes fugaces en souvenirs chargés de sens. Le mode Super Vision Nocturne équilibre ombres et lumières, révélant des détails éclatants même dans l’obscurité et conférant aux portraits nocturnes une esthétique cinématographique.

L’intelligence artificielle, au cœur de l’expérience

L’intégration poussée de l’IA vise à simplifier la communication, stimuler la créativité et optimiser la productivité. Traduction instantanée, sous-titrage en temps réel, interprétation en face à face ou lors de réunions multilingues : le Smart Interpreter efface les barrières linguistiques. Les mémos vocaux sont automatiquement transcrits et synthétisés, tandis que les outils d’aide à l’écriture et à la compréhension textuelle accompagnent la formulation et la structuration des idées.

Grâce à Google Gemini, l’utilisateur bénéficie de réponses immédiates via une interaction conversationnelle naturelle et d’une recherche intelligente par simple sélection, surlignage ou esquisse directement à l’écran, sans rupture entre les applications.

Le TCL NXTPAPER 70 Pro sera commercialisé à partir de février en Allemagne, en Autriche et en Suisse au prix de 339 € pour la version 256 Go, et 389 € pour la déclinaison 512 Go.

Tablettes NXTPAPER et écosystème intelligent

Au-delà du smartphone, TCL a présenté au CES le Note A1 NXTPAPER, un carnet numérique intelligent conçu comme un véritable E-notebook. Destiné aux étudiants, aux créatifs et aux professionnels, il reproduit la sensation naturelle de l’écriture et de la lecture sur papier, enrichie par des fonctions d’intelligence artificielle.

« Avec le TCL Note A1 NXTPAPER, il est possible de penser, d’écrire et de créer aussi naturellement que sur papier, tout en bénéficiant de la puissance et de la liberté offertes par la technologie moderne », souligne Daniel Sun, directeur technique de TCL Industries.

Doté d’un écran 120 Hz sans scintillement, certifié TÜV et SGS, il limite la lumière bleue à 2,44 % et assure une clarté antireflet. Sa palette de 16,7 millions de couleurs et sa luminosité adaptative garantissent un confort visuel constant, quelles que soient les conditions d’éclairage.

Vers un mode de vie connecté et durable

Entre lunettes AR HDR, solutions de mobilité intelligente, écosystèmes domestiques interconnectés et nouveaux matériaux durables comme le composite ECORA™ issu de déchets recyclés, TCL esquisse une vision cohérente d’un avenir numérique centré sur l’humain. Une approche globale où innovation technologique, confort d’usage et responsabilité environnementale convergent pour façonner les usages de demain.