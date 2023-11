Samsung présente son nouveau SSD portable T5 EVO

Partager Facebook

Samsung, parmi les leaders mondiaux du secteur de pointe des semi-conducteurs, a présenté aujourd’hui le T5 EVO, un SSD léger et portable d’une capacité de stockage maximale de 8 TB, soit la plus grande disponible actuellement sur le marché pour un SSD portable. Outre sa grande capacité de stockage, le T5 EVO offre des taux de transfert hyper rapides pour un design compact et robuste, et constitue une solution SSD ultra-moderne et polyvalente.

« Pour les utilisatrices et utilisateurs qui souhaitent remplacer leurs disques durs traditionnels, le T5 EVO est une nouvelle option de stockage externe innovante, déclare Daniel Périsset, Head of CE IT chez Samsung Suisse. Avec une capacité de stockage maximale de 8 TB, des taux de transfert élevés, un design compact qui tient dans la paume de la main et une protection contre les chocs extérieurs2, le SSD T5 EVO est idéal pour les utilisatrices et utilisateurs qui souhaitent stocker et accéder à leurs données à tout moment et en tous lieux. »

Doté d’une interface USB 3.2 Gen 1, le T5 EVO transfère les données jusqu’à 3,8 fois plus vite que les disques durs externes3, et offre des performances de pointe avec des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles pouvant atteindre 460 mégaoctets par seconde (MB/s), ce qui facilite le transfert des fichiers volumineux.

Portabilité améliorée et design ergonomique

Le design du T5 EVO se veut « compact, léger et ergonomique ». Conçu pour offrir une nouvelle expérience, ce SSD portable présente un design ergonomique sans adopter, pour une fois, le format carte de visite, tout en demeurant compact et léger. Large de 95 mm, long de 40 mm et épais de 17 mm, ce périphérique de stockage de 8 TB est suffisamment petit pour tenir dans la main. L’alliance d’un design compact et d’une grande capacité de stockage offre aux utilisatrices et utilisateurs des taux de transfert plus rapides, une capacité de stockage équivalente et un boîtier plus petit et plus léger (102 grammes), comparé à un disque dur externe.

Le T5 EVO présente un boîtier noir et un anneau de fixation gris titane qui lui confèrent un aspect élégant et haut de gamme, tout en permettant de l’accrocher facilement à n’importe quel sac ou bagage. En outre, le boîtier métallique et la surface engommée offrent une protection supplémentaire contre les chocs extérieurs, même en cas de chute d’une hauteur maximale de deux mètres2.

Stockage rapide et facile de photos et chansons par millions

Doté d’une capacité de stockage maximale de 8 TB, le T5 EVO peut stocker des fichiers volumineux, des vidéos haute définition, des photos et des jeux, ce qui en fait un compagnon idéal pour le travail et les loisirs. Un T5 EVO d’une capacité de 8 TB peut stocker plus de 2 millions de photos de 3,5 mégaoctets (MB), 1,8 million de fichiers musicaux de 4 MB ou 3’500 vidéos de 2 gigaoctets (GB).

La sécurité avant tout, protection anti-surchauffe comprise

Ce nouveau SSD portable met l’accent sur la sécurité grâce à sa technologie de protection contre la surchauffe et au chiffrement matériel des données. La technologie Dynamic Thermal Guard de Samsung protège contre la surchauffe et maintient la température de fonctionnement optimale, conformément à la norme de sécurité internationale IEC 62368-1. Ce SSD portable prend également en charge le chiffrement matériel 256 bits selon la norme AES (Advanced Encryption Standard).

Compatibilité totale pour un maximum d’utilisatrices et d’utilisateurs

Le T5 EVO est compatible avec bon nombre de systèmes d’exploitation et d’appareils hôtes (macOS®, Windows®, smartphones/tablettes et consoles de jeu). Il intègre également le logiciel Samsung Magician, doté d’un ensemble complet de fonctions de gestion de disque, dont la vérification de l’état du disque en temps réel, ainsi que des fonctions d’authentification, de benchmarking et de mise à jour du firmware.

Prix et disponibilité

Le SSD portable T5 EVO est disponible en Suisse dès maintenant à partir de 159 CHF (2 TB; PVC), 355 CHF (4 TB; PVC) et 659 CHF (8 TB; PVC). Il est livré avec un câble USB-C vers USB-C et bénéficie d’une garantie de trois ans.