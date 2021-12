SCARLET NEXUS : le PACK D’AMELIORATION D’AFFINITE 2 et ET LA MISE A JOUR 1.05 en approche

Le DLC « Pack d’amélioration d’affinité 2 » apporte 10 nouvelles étapes de relation et débloque le super état « Poussée du Nexus » qui améliora les capacités du système d’armes de lutte. Le système d’armes de lutte de chaque personnage bénéficiera de nouveaux effets que le joueur devra maîtriser tels que la portée des attaques et la vitesse de récupération de consommation de la jauge du système, conçus pour ajouter de la complexité au combat.

Les joueurs peuvent montrer leurs compétences nouvellement acquises dans tout Néo-Himuka en portant l’élégante collaboration avec l’artiste Daisuke Richard, qui propose l’ensemble de costumes et d’armes « Tenue tendance ».

En complément de ce nouveau DLC, une mise à jour gratuite offrira la fonctionnalité Simulateur de Visio, qui permet au joueur de rejouer les boss combattus dans l’histoire principale. Les joueurs pourront accomplir les missions en ajustant le niveau de difficulté entre Débutant, Novice et Maitre. Ce dernier présente le niveau de difficulté le plus élevé, c’est aussi celui qui offrira une expérience de jeu plus stimulante et engageante pour tester les compétences des joueurs après avoir terminé l’histoire principale.

4 nouveaux Autres sont également ajoutés au jeu, chacun avec des caractéristiques uniques supplémentaires que les joueurs devront comprendre, contrer et vaincre. La boutique accueillera de nouveaux défis, costumes et objets via la nouvelle mise à jour.

SCARLET NEXUS est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation ®5, PlayStation®4 et PC.