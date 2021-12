Clid The Snail est désormais disponible sur PC !

Partager Facebook

Koch Media et les développeurs espagnols indépendants Weird Beluga sont fiers d’annoncer la sortie du shooter Clid the Snail.

Clid The Snail est un jeu de tir sombre, en vue du dessus, dont la narration tient une place très importante. Les joueurs incarneront l’escargot Clid et devront l’aider, lui ainsi qu’une bande de parias, à vaincre l’épidémie de limaces qui ravagent leur monde.

En plus d’un environnement délicieusement sinistre qui ne demande qu’à être exploré, les joueurs profiteront d’un large éventail d’armes, de mécaniques et d’énigmes qui encourageront votre créativité et qui vous aideront à développer votre stratégie lors des combats.

« Nous ne pouvions pas être plus heureux de sortir Clid the Snail sur PC. Nous savons à quel point la scène indé est forte sur cette plateforme et à quel point les joueurs PC sont d’un soutien sans faille et partagent leurs précieux retours. Nous pensons sincèrement qu’il s’agit d’un jeu spécial et nous espérons que les joueurs apprécieront notre premier titre partout dans le monde » explique Tomas Manzano, programmeur chez Weird Beluga Studio.