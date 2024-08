Se déplacer en toute insouciance : Micro et Samsung présentent des trotinettes pour enfants avec Galaxy SmartTag2 intégré

Partager Facebook

Retrouver sa trotinette facilement grâce à l’application : qu’il soit égaré, oublié ou emporté par mégarde, retrouver sa trotinette devient un jeu d’enfant grâce au Samsung Galaxy SmartTag2 intégré dans le marchepied du Micro Scooter.

Une expérience de conduite magique pour les enfants : équipée de roues LED et d'éléments lumineux activés par la lumière du soleil sur le marchepied, les poignées et le frein, cette trottinette ne donne pas seulement une touche de magie, mais offre également une visibilité et une sécurité optimales dans toutes les conditions de luminosité.

Disponible dès maintenant en Suisse : le produit est disponible dès maintenant au prix de 129 CHF (prix de vente conseillé) dans la boutique en ligne officielle de Micro et chez certains revendeurs spécialisés.

Micro et Samsung Suisse lancent un nouveau produit passionnant qui allie mobilité et technologie : le Mini Micro Deluxe Glow LED, la nouvelle trotinette pour enfants qui allie sécurité et plaisir pour toute la famille. Outre des éléments lumineux pour plus de sécurité, elle dispose d’un tracker GPS intégré, un Samsung Galaxy SmartTag2, qui permet de retrouver le scooter en un clin d’œil.1

Grâce à l’intégration du Samsung Galaxy SmartTag2 dans le marchepied du Mini Micro Scooter, la trotinette devient un compagnon pratique pour les familles. Le SmartTag2 permet de retrouver rapidement et facilement le scooter perdu ou égaré via l’application.2

« Les parents, en particulier, connaissent la frustration de passer un temps précieux à chercher des objets perdus ou le malaise de laisser la trotinette préférée de l’enfant à l’entrée du supermarché, explique Toni Koller, Head of Marketing Samsung Suisse. La combinaison du SmartTag et du Micro Scooter répond à ces soucis et répond, de manière simple et intelligente, à un besoin que de nombreux parents ont. »

Une conduite qui allie plaisir et sécurité pour les petites exploratrices et les petits explorateurs

La mini trottinette, Mini Micro Deluxe Glow LED, est plus qu’une simple trottinette pour enfants. Avec des éléments lumineux qui s’activent à la lumière du soleil ou à la lumière UV artificielle, elle promet une expérience magique. Les roues LED augmentent la visibilité, de jour comme de nuit. Avec son guidon réglable en hauteur et son marchepied antidérapant, la trottinette offre non seulement du plaisir, mais aussi de la sécurité et du contrôle pendant le trajet.

« Le Mini Micro Deluxe Glow LED avec Galaxy SmartTag2 intégré incarne le meilleur des deux mondes : la technologie innovante de Samsung ainsi que la construction et le design haut de gamme des trottinettes de Micro, ajoute Wim Ouboter, fondateur et CEO de Micro. Nous sommes ravis de lancer ce produit en collaboration avec Samsung et d’offrir aux familles des expériences uniques. »

Disponibilité et prix

L’innovante Mini Micro Deluxe Glow LED en couleur Glacier Aqua avec Galaxy SmartTag2 intégré est disponible dès maintenant dans le Micro Online Store ainsi que chez certains revendeurs au prix de 129 CHF (prix de vente conseillé).