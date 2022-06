Horaires de diffusion des Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2022, à suivre sur Twitch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Des joueurs et joueuses du monde entier vont s’affronter pour tenter de remporter des récompenses et une moisson de Championship Points pendant les Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2022 à Columbus, en Ohio, du 24 au 26 juin 2022. Les matchs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, et des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront diffusés pendant tout le week-end sur la chaîne Twitch.tv de chacun des jeux, à partir de vendredi à 6h (UTC-7). Les fans peuvent également suivre les compétitions Pokémon GO et Pokkén Tournament DX au cours des deux premiers jours de l’évènement.

Les équipes et decks gagnants seront consultables sur Pokemon.com/EventResults (page en anglais) une fois le tournoi terminé.

Diffusion du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon sur Twitch.tv/PokemonTCG :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7), et inclura les dernières rondes suisses suivies du Top Cut.

Dimanche 26 juin : les finales des trois catégories d’âge du JCC Pokémon seront diffusées à partir de 7h (UTC-7) sur Twitch.tv/Pokemon. ;

Diffusion des jeux vidéo Pokémon sur Twitch.tv/Pokemon :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7), et inclura les dernières rondes suisses suivies du Top Cut.

Dimanche 26 juin : les finales des trois catégories d’âge des Championnats du Jeu Vidéo auront lieu après les finales du JCC Pokémon, qui seront diffusées à partir de 7h (UTC-7) sur cette chaîne.

Diffusion de Pokémon GO sur Twitch.tv/PokemonGO :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7) et sera suivie des finales.

Diffusion de Pokkén Tournament DX sur Twitch.tv/PokkenTournament :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7) et sera suivie des finales.

Tous les horaires sont approximatifs et sujets à changement.