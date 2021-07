SEGA & G Fuel créent une série de documentaires Sonic the Hedgehog pour les 30 ans du hérisson bleu

Partager Facebook

Sonic the Hedgehog fête ses 30 ans avec un nouveau partenariat d’exception : la marque de boissons énergisantes G FUEL et SEGA collaborent pour la réalisation d’une série de courts documentaires, Sonic All-Star Series, dans lesquels différentes célébrités et influenceurs partagent leurs souvenirs préférés de Sonic à travers le temps.

Le premier épisode est diffusé aujourd’hui sur la chaîne Youtube officielle de Sonic the Hedgehog : Jirard Khalil de The Completionist évoque l’évolution de cette licence légendaire du jeu vidéo, notamment l’introduction du gameplay multijoueur en simultanée, avant de parler de ses composantes préférées de Sonic the Hedgehog. Il tente ensuite de dessiner le portrait de Sonic, avant de s’aventurer dans la Green Hill Zone Act 1, le niveau emblématique du premier Sonic the Hedgehog sorti en 1991.

De nouveaux épisodes de Sonic All-Star Series seront publiés dans les prochaines semaines par SEGA : gardez un oeil sur la chaîne Youtube officielle de Sonic the Hedgehog !