Le DLC “agriculture de précision” annoncé pour Farming Simulator 22

Le projet « Agriculture de précision », qui a pour objectif de réduire l’empreinte écologique de l’agriculture virtuelle, continue avec un nouveau DLC amélioré pour Farming Simulator 22. Lancé en 2020 par John Deere et financé par EIT Food, la principale initiative d’innovation agroalimentaire de l’Europe, ce projet entre maintenant dans sa seconde phase. Il fait partie de l’une des actions pour sensibiliser et améliorer la connaissance autour de l’agriculture durable, autour de laquelle l’éditeur et développeur GIANTS Software proposera de nouvelles fonctionnalités en jeu.

De nouvelles mécaniques de gameplay pour améliorer la durabilité

Alors que la version initiale proposait les bases de la technologie agricole de précision, telles que l’échantillonnage des sols, les applications à différents taux, ainsi que des analyses économiques, la version dédiée à Farming Simulator 22 ira plus loin. Ces technologies avancées seront implantées pour accroître la pérennité des fermes virtuelles à l’aide de capteurs optiques, permettant ainsi une utilisation réduite des herbicides, des fertilisants minéraux et organiques, dans le but de diminuer l’empreinte écologique comme sur de véritables champs.

De nouveaux partenaires pour aider à améliorer la connaissance autour de l’agriculture moderne

Conçu dans l’optique d’améliorer la connaissance au sujet des technologies agricoles modernes dans notre société, le projet a débuté en coopération avec l’université de Hohenheim (Allemagne), l’université de Reading (Grande-Bretagne) et Grupo AN, la plus grande coopérative espagnole de céréales. Cette année, le centre d’études spécialisées en reproduction animale et en recherches agroalimentaires de l’Académie polonaise des sciences a rejoint le projet pour promouvoir la technologie parmi les jeux fermiers d’Europe de l’Est.

« La collaboration entre tous les partenaires est fantastique et le DLC dépasse toutes mes attentes » déclare Thomas Engel, chef de projet chez John Deere. Thomas Frey, directeur créatif chez GIANTS Software ajoute : « Nous sommes excités par la suite de ce projet et par l’opportunité de prendre part à quelque chose d’aussi important pour accentuer les avantages des technologies agricoles durables ».

Le DLC gratuit sortira au printemps prochain

Alorsque GIANTS Software se concentre actuellement sur le prochain épisode de leur franchise Farming Simulator qui sortira le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One, la nouvelle version du DLC « agriculture de précision » sera disponible gratuitement au printemps 2022. Plus d’informations seront partagées durant la FarmCon qui se déroulera du 21 au 23 juillet 2021 sur la chaîne Twitch de GIANTS Software.

Toutes les personnes qui précommanderont Farming Simulator 22 recevront le pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, qui comprend le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO. De plus, selon la région, la jaquette de la version standard aura en vedettela Massey Ferguson MF 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH AFS Connect Magnum ou la Zetor Crystal.

Une édition collector est également disponible uniquement sur PC en quantité limitée et comprend notamment un gyrophare. Les joueurs qui conduiront des équipements lourds pourront profiter de cette lumière orange, qui fonctionnera en simultané avec le gyrophare de votre véhicule dans le jeu. L’édition collector propose également deux posters, 24 stickers et de nouveaux tutoriels pour le modding.