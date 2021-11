L’extension de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, sortira le 14 décembre

La date de sortie de la prochaine extension de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, a été dévoilée hier lors d’un livestream avec l’équipe de développement. Elle sortira le 14 décembre prochain.

Le livestream a également présenté du contenu qui sera disponible dans Legacy of the Sith, dont du nouveau contenu narratif afin de découvrir le plan ultime du renégat Sith, Dark Malgus, des styles de combat qui s’ajoutent aux options des joueurs et de nombreuses améliorations d’ergonomie. Le lancement de Legacy of the Sith marque le début de la célébration du 10ème anniversaire du jeu qui se déroulera tout au long de l’année 2022.

L’équipe a également partagé un article pour vous faire part de certaines des nouvelles fonctionnalités disponibles dans le jeu, que vous pouvez consulter ici.