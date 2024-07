Le programme d’Ubisoft à la Gamescom annoncé

Partager Facebook

Ubisoft a annoncé aujourd’hui sa programmation pour la gamescom de cette année.

Les visiteurs pourront découvrir les titres Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed® Shadows , qui seront présentés sur le stand Ubisoft dans le hall 6.1 dans une ambiance thématique et accueillez les fans avec des spots photo spéciaux et des goodies. Pour Star Wars Outlaws , il y aura 100 postes de jeu où les invités pourront jouer à une mission avant le lancement officiel du jeu le 30 août. Le stand dispose également d’une zone spectateur pour tous ceux qui souhaitent voir le stand. Les visiteurs doivent être âgés de 16 ans ou plus plus vieux pour accéder au stand. Des informations de première main sur Assassin’s Creed Shadows , le dernier volet de la franchise populaire Assassin’s Creed, qui invite les joueurs au Japon féodal, seront fournies par une présentation des développeurs dans un cinéma pouvant accueillir 400 visiteurs. Les fans pourront découvrir et connaître le différents styles de jeu des deux protagonistes Naoe et Yasuke dans un cadre live. Les deux stands sont accessibles par un accès facile. Star Wars Outlaws propose également des stations de jeu accessibles aux fauteuils roulants, ainsi que des manettes adaptatives Xbox disponibles sur demande. Pour les fans de Rainbow Six Siege ou de XDefiant , une visite à Xperion sur Hansaring vaut la peine. Le 23 août, dans le cadre de la gamescom, se tiendra la finale européenne du R6 Combine où les deux meilleures équipes Rainbow Six Siege d’Europe s’affronteront en direct sur place pour une La récompense sera de 20 000 €. Les personnes intéressées pourront également participer à une arène XDefiant exclusive sur place pour prouver leurs compétences dans le nouveau jeu de tir d’arcade gratuit et rapide d’Ubisoft. Les cosplayers pourront profiter d’une offre spéciale proposée par Ubisoft : le photographe de cosplay eosAndy et Ubisoft proposeront des séances photos gratuites sur le stand Assassin’s Creed dans le hall 6.1 pendant le salon. Tous ceux qui apparaîtront en cosplay Assassin’s Creed auront également la possibilité de Participez au #AssassinsCreedCosplayContest avec vos photos et ayez ainsi la chance de gagner de superbes prix, notamment de la part de BenQ. En tant que partenaire matériel, BenQ équipe une fois de plus le grand stand Star Wars Outlaws d’Ubisoft avec des moniteurs BenQ MOBIUZ EX3210U haute résolution.Vous pouvez en savoir plus sur le concours de cosplay sur https://www.assassinscreed.com/cosplay-contest .