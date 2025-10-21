La franchise culte Girls und Panzer fait irruption dans World of Tanks

Partager Facebook

L’univers emblématique et adoré des fans de Girls und Panzer brille à nouveau dans World of Tanks. Cette fois, une équipe haute en couleur et pleine d’audace rejoint le jeu : le lycée Saunders University High School. Reconnues pour leur esprit d’équipe, leur fair-play et leur bonne humeur constante, les élèves de cette école abordent les défis avec enthousiasme et légèreté. Leur force emblématique repose sur leur nombre et leur puissance de feu écrasante, portée par un leader charismatique qui fait de Saunders l’un des établissements les plus reconnaissables du Sensha-Dō.

Jusqu’au 27 octobre, les tankistes auront l’opportunité de recruter quatre membres d’équipage distincts issus de Saunders University High School, menés par la remarquable Commandante Kei. Véritable pilier moral de l’équipe, Kei motive son équipe par son énergie extravertie et son attachement au fair-play : elle prouve que la victoire est encore plus belle quand elle est partagée dans la bonne humeur. Toutes ses répliques sont doublées par la comédienne japonaise originale, offrant une immersion authentique.

En vedette de cet événement : le Sherman Firefly Saunders de rang VI, un char moyen américain dont le style fidèle reproduit avec précision son apparence dans la série animée. En complément, les commandants pourront personnaliser leurs véhicules avec le style 2D toutes saisons “Saunders University High School”, pour afficher le dynamisme de l’un des établissements les plus joyeux de l’univers Girls und Panzer.

Tout au long de l’événement, les commandants pourront accomplir des missions spéciales pour gagner des Jetons GuP, échangeables dans la boutique de l’événement Girls und Panzer contre des éléments de personnalisation tels que des commandants doublés, styles 2D, pochoirs, emblèmes, et bien plus encore. La sélection comprend du contenu inédit de Saunders University High School, aux côtés des classiques déjà disponibles issus de St. Gloriana, Kuromorimine et Jatkosota HS. Enfin, le style 2D personnalisable Oarai fait son grand retour, permettant aux tankistes de mixer et assortir les éléments pour créer un style véritablement unique.