Unissez vos forces avec l’Immortel dans l’extension Revenant d’EVE Online

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

CCP Games lance aujourd’hui EVE Online: Revenant, la nouvelle extension pour le MMO galactique légendaire EVE Online. Les Capsuliers intrépides peuvent dès maintenant plonger dans New Eden aux côtés de l’Immortel pour faire front commun contre la menace la plus dangereuse à ce jour. Construisez des repaires de mercenaires dans l’espace nullsec pour générer des infomorphes cryptés, qui peuvent être échangés auprès de l’Immortel contre de nouveaux vaisseaux avancés et de l’armement de pointe. Dans Revenant, il est également possible d’augmenter sa contribution au collectif en participant aux Opérations Tactiques, mais aussi en experimentant autour des nouveaux motifs SKINR. Aiguiser son expression personnelle, c’est aussi développer l’identité de son groupe.

“L’immortel… peut-on lui faire confiance ? Quelles sont ses véritables intentions ? Un allié auquel on n’a pas confiance reste un allié, et le temps joue contre vous. Les Drifters seront bientôt de retour” déclare Bergur Finnbogason, Creative Director sur EVE Online. “Ce qui est sûr, c’est que l’Immortel détient une technologie extrêmement puissante, qui aidera les Capsuliers à frapper en plein cœur des ténèbres. Préparez-vous pour la tempête !”

EVE Online: Revenant, en bref :