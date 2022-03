« Si on chantait », une comédie entraînante maintenant en DVD.

Partager Facebook

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires, ruptures amoureuses ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Pour son premier long-métrage, Fabrice Maruca exploite la veine ouverte par « The Full Monty », tout en recyclant le répertoire des chansons populaires. Débrouillardise, bienveillance, amitié et romance sont au programme de ce feel good movie portépar un quatuor de choc composé de Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus et Clovis Cornillac. On s’amuse de les voir interpréter les tubes les plus emblématiques de la variété française tels notamment « Si on chantait » de Julien Clerc qui donne son titre au film, « Banana Split » de Lio, « Chante la vie Chante » de Michel Fugain ou encore « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman. On se régale de voir l’humoriste Artus chanter si délicieusement faux … Rien de tel que cette comédie entraînante, désormais disponible en DVD, pour lutter contre le climat morose actuel.

DVD

Si on chantait

De Fabrice Maruca

Avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac

Distributeur : Praesens Film

Durée: 93 min.

Format : 16 :9 – 2.39

Son : DD 5.1

Langues : Français /Audiodescription

Sous-titres: Sourds et malentendants,

Bonus : Making of, scène coupée