Sony présente son nouveau zoom grand-angle série G, le FE PZ 16-35mm F4 G, le plus léger et compact jamais conçu à F4 constant, doté d’un zoom motorisé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Tout nouveau dans la gamme d’optiques à monture E de Sony, cet objectif offre une qualité d’image incroyable et une maniabilité optimisée pour la création d’images photo et vidéo en plein format.



Sony propose désormais un total de 66 objectifs à monture E avec l’introduction du FE PZ 16-35mm F4 G, un zoom grand-angle motorisé offrant une qualité d’image incroyable, un autofocus haute performance et une maniabilité optimisée pour répondre aux besoins des créateurs de contenu en photo comme en vidéo.



Véritable concentré de l’expertise de Sony en matière de conception optique, ce nouveau zoom grand-angle1 plein format motorisé le plus léger jamais conçu, est doté d’une ouverture F4 constante pour des performances et un contrôle exceptionnel de la lumière. Cet objectif compact offre une meilleure qualité d’image, une maniabilité optimisée pour développer le potentiel d’expression et séduire les créateurs de contenu exigeants d’aujourd’hui. Il est aussi conçu pour la photographie haute définition grâce à son rendu d’image issue des objectifs de la série G. Ses performances AF sont exceptionnelles et son zoom motorisé fluide et précis est facile à utiliser, le tout dans une optique aux dimensions incroyablement contenues et parfaitement adaptées aux boîtiers Hybrides Alpha au design compact. Pour encore plus de facilité d’utilisation, la longueur totale de son barillet reste constante durant la mise au point et le zoom, grâce à un système de mise au point et de zoom interne. Le FE PZ 16-35mm F4 G est en réalité le grand angle idéal, pratique et polyvalent par excellence, pour la production vidéo du simple vlog à la production cinématographique, comme pour la photographie, du reportage au paysage en passant par la photographie sur drones.



Qualité d’image améliorée

Le FE PZ 16-35mm F4 G propose la fusion extraordinaire d’un design compact et léger à une nouvelle conception d’optique offrant une résolution exceptionnelle et un effet bokeh optimisé. La formule optique très riche de lentilles spéciales comprend ; 4 lentilles Asphériques dont 2 lentilles Asphériques Avancées (AA) et 1 lentille Asphérique à Extra faible Dispersion (ED), et au total 3 lentilles à faible et Extra faible dispersion. L’ensemble des aberrations chromatiques et sphériques sont ainsi contrôlées simultanément pour assurer la meilleure performance optique possible sur toute la surface de l’image et la plage de zoom de 16mm à 35mm. L’utilisation de lentilles AA (Asphériques Avancées) dans une conception optique, garantit également d’excellentes performances en gros plan sur toute la plage de zoom, ce qui autorise une distance de mise au point minimale de 28 cm à 16 mm et de 24 cm à 35 mm, avec un agrandissement maximal de x 0,23. Pour compléter la formule optique, un revêtement anti-reflets optimisé au fluor, supprime efficacement les reflets et effets de « Flare » pour produire des images plus contrastées et définies.



Au cœur de l’objectif il y a un diaphragme circulaire à 7 lamelles permettant de restituer un effet de flou soigneusement étudié pour produire un bokeh puissant et délicat, lisse et profond afin de transmettre une atmosphère et un impact visuel d’une grande intensité.



Mise au point haute performance

Pour la première fois dans un objectif monture E Sony, le FE PZ 16-35mm F4 G utilise 6 moteurs linéaires XD (dynamique extrême) dernière génération ; 4 moteurs sont dédiés à la mise au point sur 2 groupes de lentilles et pour la première fois 2 moteurs XD sont utilisés pour actionner le Power Zoom. Grâce à la performance éprouvée des moteurs XD, le système Power Zoom propose aujourd’hui une très grande réactivité et un fonctionnement parfaitement fluide, précis et silencieux lors du changement de focale, ce qui permet aux utilisateurs une très grande liberté créative en photographie comme en vidéo.



Monté sur un Alpha 1, il permet de conserver une mise au point précise sans faille tout en prenant jusqu’à 30 photos par seconde en mode rafale2.



Les moteurs linéaires XD à haute efficacité, permettent d’obtenir des performances de mise au point AF extraordinairement rapides et précises, sans compromettre les dimensions compactes de l’objectif.



Dans certaines circonstances, la mise au point peut être particulièrement critique, notamment lors du tournage de films au ralenti, en 8K ou en 4K à 120ips par exemple. Dans ces conditions, le FE PZ 16-35mm F4 G est en parfaite symbiose avec les boîtiers Alpha et permet non seulement d’obtenir une mise au point fiable mais aussi de suivre en douceur et silencieusement les sujets en mouvement rapide.



Qualité d’image, Power Zoom et fonctionnement optimisé pour un usage cinématographique

Sur la base des retours d’expérience des créateurs audiovisuel experts, Sony a spécifiquement conçu le FE PZ 16-35mm F4 G pour mettre à disposition le produit idéal à la qualité d’image adaptée et à l’ergonomie améliorée pour toujours garder le contrôle dont ils ont besoin. Par exemple, la nouvelle formule optique est conçue pour réduire le « Focus Breathing » correspondant à la variation d’angle de vue lors du changement de mise au point, ainsi que le décalage de l’axe optique lors du zoom, facilitant la captation d’images de plus haute qualité en limitant le temps de post production. La manipulation de la mise au point, du zoom et de l’ouverture sont également extrêmement silencieux et précis, réduisant considérablement le bruit et les vibrations nuisibles à l’enregistrement d’une séquence vidéo.



Grâce à la gestion unique du système Power Zoom par 2 moteurs linéaire XD, le FE PZ 16-35mm F4 G assure un contrôle très évolué, précis et rapide du zoom manuel par rapport à un système classique non motorisé. Le zoom peut être actionné de plusieurs manières, soit par la commande latérale permettant d’exécuter facilement une vitesse rapide ou constante ultra lente, soit par la bague de zoom pour un usage plus traditionnel en photographie notamment avec l’option de choisir le sens de rotation en fonction de ses habitudes. En plus de sa précision et de sa fluidité, le zoom motorisé permet de minimiser le bruit et les vibrations lors d’un changement de focale car la résistance de la bague ou de la commande latérale est faible et constante, évitant les efforts lors de la captation limitant ainsi les à-coups.



Il est aussi possible d’utiliser, soit les commandes disponibles sur les appareils directement pour actionner le Zoom sans efforts, soit les accessoires de commande à distance comme la télécommande ou le grip Bluetooth, ou même un smartphone.



Par ailleurs, la prise en charge de la mise au point manuelle à réponse linéaire garantit la réponse directe et linéaire continue de la bague de mise au point pour un contrôle subtil en mode manuel à associer avec la bague d’ouverture sans clic pour un contrôle total rapide et direct.



Mobilité, contrôle et fiabilité supérieure

Fusion d’un design et de technologies d’exception, cet objectif compact et léger dispose au total de 3 bagues pour actionner le zoom motorisé, la mise au point et le réglage de l’ouverture facilitant la manipulation ainsi que la mobilité. Sa plage focale incontournable de 16mm à 35mm et sa grande ouverture F4 constante associées à sa conception ultra légère de seulement 353 grammes (environ 30 % de moins que le FE 16-35mm F4 Zeiss) permet au FE PZ 16-35mm F4 G de ne mesurer que 80,5 x 88,1 mm avec un diamètre de filtre de φ72mm.



A l’usage, la longueur totale de l’objectif reste constante durant la mise au point et le zoom pour garantir une manipulation et un équilibre parfait en photographie, en vidéo ou sur un drone. Son équilibre constant en fait donc un choix idéal pour la prise de vue vidéo et cinématographique avec un stabilisateur gimbal par exemple. En outre, la bague de mise au point est contrôlable facilement d’un doigt lors des tournages vidéo, et les autres bagues adjacentes de zoom et d’ouverture sont disposées pour être facilement différenciées et accessibles au toucher sans quitter le viseur ou l’écran des yeux.



Parmi les fonctionnalités importantes disponibles sur le FE PZ 16-35mm F4 G on trouve d’une part, un bouton de verrouillage de la bague d’ouverture « Iris Lock » qui peut être actionné pour empêcher la bague d’ouverture d’être déplacée accidentellement entre les réglages [A] et F4 – F22 et d’autre part le bouton de verrouillage de la mise au point personnalisable pour un contrôle encore plus adapté.



Pour compléter les caractéristiques nombreuses de cet objectif, il dispose aussi d’un traitement résistant à la poussière et à l’humidité3, ainsi que d’un revêtement au fluor de la lentille avant pour éviter les traces et salissures afin d’optimiser la qualité de l’image dans toutes les conditions.



Le FE PZ 16-35mm F4 G, est un objectif incontournable à essayer d’urgence pour faire partie intégrante du sac des photographes et vidéastes au quotidien.

Prix et disponibilité

Le nouveau FE PZ 16-35mm F4 G sera disponible en mai 2022 aux prix public conseillé de CHF 1’600.