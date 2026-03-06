Sony pourrait arrêter les portages PC de ses jeux PlayStation

Partager Facebook

Après plusieurs années d’ouverture au PC, Sony envisagerait de réserver ses prochains jeux majeurs uniquement à la PS5.

Après plusieurs années d’expérimentations visant à ouvrir ses licences phares à un public plus large, Sony envisagerait de revenir à une stratégie plus traditionnelle dans l’industrie vidéoludique. Selon plusieurs informations relayées par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, le constructeur japonais réfléchirait à mettre un terme aux portages PC de ses grandes exclusivités PlayStation.

Autrement dit, les futurs jeux majeurs développés par les studios internes de la division PlayStation pourraient être réservés exclusivement à la PlayStation 5, marquant ainsi un revirement stratégique significatif après plusieurs années d’ouverture vers le marché du PC.

Une stratégie d’ouverture amorcée en 2020

Depuis 2020, Sony avait progressivement adopté une politique visant à porter certaines de ses productions emblématiques sur PC. Des titres très populaires comme Horizon Zero Dawn, The Last of Us, God of War Ragnarök ou encore Marvel’s Spider-Man avaient ainsi rejoint la plateforme Steam, généralement plusieurs mois après leur lancement initial sur console.

Cette stratégie visait à accroître la visibilité des licences PlayStation et à générer des revenus supplémentaires sur le marché du jeu PC. Toutefois, selon plusieurs sources internes citées par Bloomberg, les résultats commerciaux n’auraient pas atteint les objectifs escomptés.

Des ventes jugées décevantes sur PC

L’un des principaux arguments en faveur de ce retour à l’exclusivité repose sur les performances commerciales des portages PC. Bien que certains titres aient rencontré un certain succès, leur impact global resterait limité par rapport aux ventes réalisées sur console.

Un autre facteur tient au calendrier de sortie : les versions PC arrivent généralement environ un an après leur lancement sur PlayStation, ce qui réduit leur effet de nouveauté. Cette approche diffère sensiblement de celle adoptée par Microsoft, qui privilégie désormais des sorties multiplateformes simultanées pour ses jeux Xbox.

Un modèle proche de celui de Nintendo

Si ce changement se confirme, Sony se rapprocherait davantage du modèle adopté par Nintendo, qui maintient une politique d’exclusivité stricte pour ses franchises majeures telles que The Legend of Zelda ou Pokémon.

Pour PlayStation, cette stratégie permettrait de préserver l’attractivité de sa console et de renforcer l’identité de son écosystème.

Des inquiétudes internes sur l’image de marque

En interne, certains responsables de la division PlayStation s’inquiéteraient également de l’impact potentiel des portages PC sur la valeur perçue de la PS5. Selon plusieurs témoignages cités par Bloomberg, ouvrir trop largement le catalogue exclusif à d’autres plateformes pourrait, à long terme, affaiblir l’argument principal de la console : ses jeux exclusifs.

Ces préoccupations s’inscrivent dans un contexte technologique en évolution. Des rumeurs évoquent notamment la possibilité qu’une future console Xbox fonctionne comme un véritable PC sous Windows, capable d’exécuter des plateformes telles que Steam. Dans un tel scénario, certaines exclusivités PlayStation pourraient devenir accessibles indirectement sur des machines concurrentes.

Des exceptions possibles pour certains jeux

Malgré cette réorientation stratégique, plusieurs exceptions pourraient subsister. Les titres multijoueurs, conçus pour atteindre un public plus large, devraient continuer à bénéficier de sorties multiplateformes.

Par ailleurs, certains projets déjà annoncés conserveraient leur version PC. C’est notamment le cas de Death Stranding 2, développé par Hideo Kojima, qui devrait également arriver sur ordinateur dans le courant de l’année.

À ce stade, Sony n’a toutefois publié aucune déclaration officielle confirmant ce changement de stratégie.

Une décision stratégique aux conséquences importantes

Si ce retour à l’exclusivité se confirme, il pourrait redéfinir l’équilibre du marché du jeu vidéo. En renforçant l’identité PlayStation et en concentrant ses productions majeures sur la PS5, Sony chercherait avant tout à fidéliser sa base d’utilisateurs.

Cependant, cette orientation pourrait également limiter l’accès à certaines grandes aventures solo qui ont contribué à la renommée mondiale de la marque. Une chose est sûre : dans un secteur où la concurrence entre plateformes s’intensifie, chaque décision stratégique pourrait influencer durablement l’avenir de l’industrie vidéoludique.