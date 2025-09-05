Skate. dévoile sa bande originale avec Denzel Curry, Turnstile et de nombreux autres artistes

skate. a dévoilé la liste complète des morceaux de sa bande originale avant son lancement en accès anticipé le 16 septembre. Celle-ci inclut des chansons d’artistes émergents tels que Little Simz, Turnstile et bien d’autres.

Découvrez la bande originale complète sur Spotify. La BO de skate. est conçue pour évoluer au fil des saisons à l’image du monde en constante évolution de San Vansterdam afin que chaque session soit unique, pleine d’énergie et de vitalité.

“HIT THE FLOOR” — Denzel Curry with Ski Mask The Slump God

“NO HANDS” — Joey Valence & Brae ft. Z-Trip

“Trap Door” — Jake One ft. MF Doom

“Are you Looking Up” — Mk.gee

“Fan the Fire” — Earth, Wind & Fire

“NEW HEART DESIGN” — Turnstile

“destroy me” — 2hollis

“In Circles” — Sunny Day Real Estate

“goo lagoon” — EKKSTACY

“Mood Swings” — Little Simz

“Fill in the Blank” — Car Seat Headrest

skate. sera disponible en accès anticipé le 16 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store et EA app.