Call of Duty: Black Ops 6, la Saison 5 Rechargée est en ligne

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La course pour traquer les dernières taupes du Panthéon bat son plein, alors que l’équipe Rogue Black Ops profite du soutien renouvelé de la CIA pour accéder à des informations et à des armes de premier ordre. Avec le retour des opérateurs Troy Marshall, Frank Woods et Russell Adler dans les couloirs de Langley, ce n’est qu’une question de temps avant que la mission ne soit accomplie.

L’action ne s’arrête jamais avec l’arrivée de la mise à jour de mi-saison dans Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone, qui apporte une nouvelle carte multijoueur, des modes nouveaux et anciens, de nouveaux armements, des événements, le mode dirigé Reckoning dans Zombies, et bien plus encore.

MULTIJOUEUR :

Nouvelle carte : affrontez vos adversaires pour remporter la victoire dans Jackpot, une nouvelle carte 6v6 qui plonge les opérateurs dans le casino Luttazzi. Combattez dans et autour de ce lieu somptueux niché dans les collines d’Avalon, sur la piste principale, dans les coulisses et à l’extérieur, devant des panoramas à couper le souffle.

Nouveaux modes et modes de retour : continuez à tuer ou risquez une mort explosive dans le mode temporaire Demolition Enragée ! Appelez votre escouade et préparez-vous à redéployer dans Ransack et Blueprint Gunfight.

Nouvelle série de points : enflammez l’ennemi avec le nouvel Arc de Combat, une série de points peu coûteuse qui explose à l’impact, laissant derrière elle une traînée de flammes.

ZOMBIES :

Reckoning – Mode dirigé : bénéficiez d’indications supplémentaires sur la quête principale dans Reckoning alors que l’équipe se rend au quartier général du projet Janus dans le dernier chapitre de Black Ops 6 Zombies.

Mode limité dans le temps Équipe Enragée : motivez votre équipe avec le retour d’Équipe Enragée, qui offre des capacités puissantes pour vous permettre de rester en mouvement et de traquer les morts-vivants. Continuez à tuer pour empêcher le compte à rebours d’Enragé d’arriver à son terme.

Nouveaux événements de classement : affrontez-vous pour décrocher la première place dans deux nouveaux événements classés.

WARZONE :

Mode à durée limitée Deadline : affrontez des joueurs ennemis ainsi que des combattants ennemis appelés « soldats hostiles » dans ce nouveau mode à durée limitée avec réapparition, où les escouades ayant obtenu le moins de points sont progressivement éliminées.

Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl VI, WSOW : deux tournois Call of Duty: Warzone très attendus approchent à grands pas ! Ne manquez pas toute l’action en direct avec la diffusion du C.O.D.E. Bowl VI présenté par USAA le 30 septembre, suivi de la finale mondiale des World Series of Warzone le 1er octobre.

Nouvelle arme : Gardez le croque-mort en activité avec le revolver Gravemark .357, une arme secondaire très puissante qui réduit vos adversaires en poussière.

Nouveaux événements : célébrez tout ce qui touche à Nuketown lors de l’événement Fête des Voisins de Nuketown et montrez vos talents de héros d’action dans l’opération Hell Ride. Gagnez de nouvelles récompenses, notamment la série de point Arc de Combat, le revolver Gravemark .357, le chargeur hélicoïdal PPSh-41 et bien plus encore.

Nouvelles offres dans la boutique : accédez à de nouveaux skins Ultra, du contenu réactif et des plans d’armes Mastercraft dans les nouveaux packs disponibles dans la boutique à la mi-saison.